Російська імперія зла пожувала та виплюнула одного зі своїх пропагандистів (не забули ще його покотушкі Кримом разом з "путінськими байкерами" та концерт російських рокерів на Хрещатику з нагоди 1020-ліття Хрещення Руси?) Як завжди ця недоімперія робить. Нищить тих, хто її будує, коли вони стають не потрібними.

Гундяєв "позбавив сану" Кураєва — свого пропагандиста і союзника протягом багатьох років, для якого не знайшлося місця в новій конфігурації системи влади. Вежа Кремля, з якою дружить Кураєв (а що він має впливових друзів у російській владі, я не маю сумніву), виявилася менш зубастою.

Хоча це — тимчасово. Кураєв переживе падіння путінської диктатури. І стане ще членом похоронної команди гундяєвського спадку. А нинішнє рішення про "позбавлення сану" для нього буде як доказ "боротьби з системою" та індульгенція за діяльну участь у побудові цієї системи.

Кураєв переживе падіння путінської диктатури. І стане ще членом похоронної команди гундяєвського спадку. А нинішнє рішення про "позбавлення сану" для нього буде як доказ "боротьби з системою" та індульгенція за діяльну участь у побудові цієї системи

Чомусь думаю, що в підсумку отця Андрія урочисто "відновлять в сані" - так само показово, як "позбавили". Так нова, післягундяєвська, команда буде "очищати РПЦ від путінського режиму".

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Але насправді допис не про це.

А про МПвУ (УПЦ).

Бо всю впертість м. Онуфрія та інших у триманні за юрисдикцію Москви можна пояснити саме через справу Кураєва.

Онуфрій та інші архієреї реально бояться, що Гундяєв і їх "позбавить сану". І тоді авторитет їхній у середовищі прихильників миттєво розвіється. Шикарна карета "канонічності" в мить перетвориться на гарбуз "безблагодатності".

Онуфрій та інші архієреї реально бояться, що Гундяєв і їх "позбавить сану". І тоді авторитет їхній у середовищі прихильників миттєво розвіється. Шикарна карета "канонічності" в мить перетвориться на гарбуз "безблагодатності"

Вони не бояться суспільно обурення. Вони не бояться обшуків СБУ і навіть «закону про заборону». Вони бояться Гундяєва і його «магії позбавлення сану». Яку свого часу успішно було застосовано проти митрополита Філарета.

Також питання до всіх публічних прихильників та захисників "УПЦ - неМП": а тепер для вас отець Андрій є протодиякон чи мирянин? Візьмете його співслужити? Чи визнаЄте його "позбавленим сану"?

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Якщо визнаЄте - то це ще один доказ вашої реальної залежності від МП.

А якщо не визнаЄте - то поясніть, чому коли митрополит Філарет у 1992 р. не визнав такі самі беззаконні рішення щодо себе з боку РПЦ, то "ета друґоє"?

Джерело

Про автора. Євстратій Зоря, архієрей Православної церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник Священного Синоду, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ

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