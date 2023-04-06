Якби від порад та заяв:

- міжнародних експертів;

- професорів;

- ієрархів Помісних Церков;

- професійних коментаторів;

- ліберальних російських діячів;

- політиків;

- журналістів;

- блогерів;

- боксерів;

- співаків та бардів;

- відставних працівників Московської патріархії

та інших таких же порадників залежало існування Помісної Церкви в Україні, то ми не мали б її. Ніколи.

Не лише визнаної, але взагалі — ніякої. Мали б, як у Білорусі, — безправний екзархат РПЦ.

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Бо більша частина того, що зараз зовнішньо продукується з приводу ситуації навколо МПвУ Україні — нагадує промову Буша-старшого "Котлета по-київськи".

Більша частина того, що зараз зовнішньо продукується з приводу ситуації навколо МПвУ Україні — нагадує промову Буша-старшого "Котлета по-київськи"

Коли він за кілька тижнів до колапсу СРСР на замовлення Москви переконував Верховну Раду УРСР "не йти шляхом самовбивчого націоналізму". Тобто його вустами Горбачов прозоро натякав українцям, що США боротьбу за незалежність України не підтримують і зацікавлені у збереженні "оновленого СРСР". А Буш-старший натякав, що його адміністрації краще мати справу з одним не дуже хорошим утворенням — СРСР, але відомим і зрозумілим, ніж з 15-ма невідомими новими державами.

Що далі сталося — всі знають. Україна пішла тим шляхом, який сама обрала, а не який був всіляко комфортним для інших. Бо це був шлях правди — єдино можливий і найкращий.

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Українська Церква боролася за свою ідентичність та незалежність тоді, коли багато хто всередині України та практично всі ззовні — були проти цього, активно чи мовчазно. І виборола те, що має зараз

І Українська Церква боролася за свою ідентичність та незалежність тоді, коли багато хто всередині України та практично всі ззовні — були проти цього, активно чи мовчазно. І виборола те, що має зараз. Не просто словами, а самим буттям своїм переконуючи, що іншого шляху, ніж утвердження автокефалії та відкинення ярма Московії, — нема.

Звісно, ми повинні бути уважними до конструктивних побажань. Але, ніхто замість України, українські проблеми не розвʼяже — більшості комфортніше мати справу нехай і з поганим, але відомим, ніж з чимось новим.

Тому слідкуємо за різними заявами, але робимо власні висновки.

Джерело

Про автора. Євстратій Зоря, архієрей Православної церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник Священного Синоду, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ

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