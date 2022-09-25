Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ми бачимо, що Росія хоче перемальовувати карту світу, тоді як Китай цього не робить. Китай прагне протистояти США та їхнім союзникам, зменшуючи їхню об'єднану потугу, і тому Китай опиняється у складній ситуації щодо України. Китай зовсім не хоче цієї війни, але й не хоче посилювати друга і майбутнього союзника США та НАТО, тобто Україну", - пояснив Брайза.

За його словами, зовнішня політика Китаю зараз базується на бажанні працювати з Росією всюди, де це тільки можливо, щоб протистояти американцям та їхнім союзникам.

"Лише час покаже, до яких засобів захоче вдатися Китай стосовно Росії, все залежить від того, чи буде Путін і надалі нагнітати ситуацію в війні чи ні. Чим більше Путін вдаватиметься до ескалації, тим активніше проти нього виступатиме Китай", - зазначив Брайза.

МЗС Китаю після заяви російського диктатора Володимира Путіна про часткову мобілізацію та проведення псевдореферендумів на окупованих територіях закликав РФ та Україну сісти за стіл переговорів.

Голова МЗС Китаю Ван Ї наголосив на підтримці суверенітету і територіальної цілісності України

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