Чим більше Путін вдаватиметься до ескалації в Україні, тим активніше проти нього виступатиме Китай, - дипломат Метью Брайза
Дипломат, колишній радник держсекретаря Сполучених Штатів, ексдиректор у справах Європи та Євразії у Раді національної безпеки США Метью Брайза вважає, що Китай хоче стабільності, а ескалація війни в Україні підриває економічну та політичну стабільність, яка важлива для Китаю
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ми бачимо, що Росія хоче перемальовувати карту світу, тоді як Китай цього не робить. Китай прагне протистояти США та їхнім союзникам, зменшуючи їхню об'єднану потугу, і тому Китай опиняється у складній ситуації щодо України. Китай зовсім не хоче цієї війни, але й не хоче посилювати друга і майбутнього союзника США та НАТО, тобто Україну", - пояснив Брайза.
За його словами, зовнішня політика Китаю зараз базується на бажанні працювати з Росією всюди, де це тільки можливо, щоб протистояти американцям та їхнім союзникам.
"Лише час покаже, до яких засобів захоче вдатися Китай стосовно Росії, все залежить від того, чи буде Путін і надалі нагнітати ситуацію в війні чи ні. Чим більше Путін вдаватиметься до ескалації, тим активніше проти нього виступатиме Китай", - зазначив Брайза.
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