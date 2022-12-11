Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Щоб прорвати оборону на будь-якій ділянці, треба сконцентрувати сили, іншими словами, потрібно вирішити, як буде здійснюватися прорив. Для України, у момент концентрації сил, важлива концентрація артилерії у тиловій зоні, але, якщо буде концентруватися сили з артилерією у тиловій зоні, знищуючи логістику і все інше, то треба продовжувати дуже швидко атакувати, інакше у ворога буде час, щоб повернути те, що він втратив", - зауважив полковник.

Глен Грант додав, якщо буде сильний прорив з українського боку у будь-якому напрямку, чи Мелітополя, чи Криму, то з'явиться дуже багато російських солдатів, які захочуть тікати.

"Тому, чим довшою є затримка руху українських сил на півдні, тим більше впевненості вона додає противнику, і тим більше часу у нього буде на копання окопів та інше. Я знаю, що це дуже важко через техніку та боєприпаси, але російська сторона має точно такі ж проблеми. Водночас ми впевнені, що росіяни не настільки сильні психологічно, як українські війська. І я думаю, що саме ця ментальна впевненість і є ключем до всього. Ми не повинні вичікувати, тому що вичікування на руку Росії. Кожен день - це перевага Росії, тому треба продовжувати рух вперед - будь-де. Я знаю, що на півночі є певний рух, але скрізь, де є рух, його необхідно посилити, щоб він став потужним", - підкреслив Грант.

Раніше британський військовий експерт та полковник запасу Глен Грант зазначив, що Росію треба "поставити на задні лапи", щоб їхній центр ваги змістився назад

Також полковник британської армії у відставціт Глен Грант вважає, що Росія готується до тотальної війни

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