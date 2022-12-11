Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Чим довшою є затримка руху ЗСУ на півдні, тим більше впевненості вона додає противнику, - полковник Грант
Ексклюзив

Чим довшою є затримка руху ЗСУ на півдні, тим більше впевненості вона додає противнику, - полковник Грант

11 грудня, 2022 неділя
12:03
війна з Росією Глен Грант

Британський військовий експерт, полковник запасу армії Його Королівської Величности короля Чарлза III Глен Грант зазначив, що Україна не повинна вичікувати, тому що вичікування на руку Росії, а кожен день - це перевага Росії, і тому треба продовжувати рух вперед

Таку думку  він висловив в етері Еспресо.

"Щоб прорвати оборону на будь-якій ділянці, треба сконцентрувати сили, іншими словами, потрібно вирішити, як буде здійснюватися прорив. Для України, у момент концентрації сил, важлива концентрація артилерії у тиловій зоні, але, якщо буде концентруватися сили з артилерією у тиловій зоні, знищуючи логістику і все інше, то треба продовжувати дуже швидко атакувати, інакше у ворога буде час, щоб повернути те, що він втратив", - зауважив полковник.

Глен Грант додав, якщо буде сильний прорив з українського боку у будь-якому напрямку, чи Мелітополя, чи Криму, то з'явиться дуже багато російських солдатів, які захочуть тікати.

"Тому, чим довшою є затримка руху українських сил на півдні, тим більше впевненості вона додає противнику, і тим більше часу у нього буде на копання окопів та інше. Я знаю, що це дуже важко через техніку та боєприпаси, але російська сторона має точно такі ж проблеми. Водночас ми впевнені, що росіяни не настільки сильні психологічно, як українські війська. І я думаю, що саме ця ментальна впевненість і є ключем до всього. Ми не повинні вичікувати, тому що вичікування на руку Росії. Кожен день - це перевага Росії, тому треба продовжувати рух вперед - будь-де. Я знаю, що на півночі є певний рух, але скрізь, де є рух, його необхідно посилити, щоб він став потужним", - підкреслив Грант.

  • Раніше британський військовий експерт та  полковник запасу Глен Грант зазначив, що Росію треба "поставити на задні лапи", щоб їхній центр ваги змістився назад
  • Також полковник британської армії у відставціт Глен Грант вважає, що Росія готується до тотальної війни

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Відео
Україна
Росія
Крим
Мелітополь
російська армія
ЗСУ
Читайте також:
9 грудня, 2022 п'ятниця
Путін заявив, що почав повномасштабне вторгнення "запізно", бо "розраховував домовитися в межах Мінських угод"
10 грудня, 2022 субота
У Білорусі почалася мобілізація: чоловіків, які повинні стати на військовий облік, не випускають за кордон, - військовий експерт Грант
10 грудня, 2022 субота
Британська розвідка з'ясувала, що РФ пообіцяла Ірану в обмін на ракети
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.41
    Купівля 39.41
    Продаж 40.12
  • EUR
    Купівля 40.75
    Продаж 41.81
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
11 грудня
12:11
Олаф Шольц
Олаф Шольц не вірить, що Путін зупинить спроби окупувати Україну навіть попри серйозні втрати армії РФ, - Bild
12:09
Сніг ускладнює розмінування Харківщини
12:02
OPINION
Богдан Данилишин
Інфляція у листопаді: Зубожіння та масове безробіття серед основних чинників
11:57
Косово
Найближчими днями Косово подасть офіційну заявку на вступ до ЄС
11:54
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 11 грудня: скільки просять за долар та євро на чорному ринку
11:46
Теренс Кроуфорд
Непереможний американський боксер жорстко нокаутував росіянина
11:33
У Словаччині від лавини загинуло двоє туристів
У Словаччині від лавини загинуло двоє туристів
11:12
Робота з відновлення електропостачання
До одеських споживачів поступово повертається світло, - ОВА
11:11
Атака окупантів на інфраструктуру Херсона
Через нічний обстріл критичної інфраструктури Херсона сталося займання на 30 кв.м
10:55
Теофімо Лопес та Сандор Мартін (ліворуч)
Кривдник Ломаченка побував у нокдауні, але здобув перемогу
10:52
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Іранські дрони вразливі до холоду, - Гуменюк
10:34
Інфографіка
На фото втрати окупантів
Втрати РФ у війні проти України перевищили 94 тис. осіб загиблими , - Генштаб ЗСУ
10:07
OPINION
Юрій Бутусов
Кому збрехав президент Зеленський про російський напад?
09:57
Ексклюзив
Обшуки об'єктів УПЦ МП на Житомирщині
Законопроєкт про заборону УПЦ (МП) має бути прийнятий негайно, - релігієзнавець Козловський
09:52
Кріштіану Роналду та Фернандо Сантуш (праворуч)
Тренера збірної Португалії звільнять після поразки від Марокко на ЧС-2022
09:35
санкції проти Росії
Британська розвідка спрогнозувала проблеми з бюджетом РФ через витрати на війну проти України
09:32
Ексклюзив
Мелітополь, Запорізька область, удар ЗСУ по окупантах, окупанти, вибух
"Дуже багато російських 200-х та 300-х": військовий оглядач Попович про вибухи в Мелітополі
09:00
Ексклюзив
ЗСУ
Причиною війни стали не лише імперські амбіції РФ, а й байдужість багатьох українців до власної держави, - офіцер ЗСУ Прозапас
08:57
путінська мобілізація
Росіяни карають публічними побоями мешканців Луганщини, які відмовляються від мобілізації
08:21
окупант солдати рф орки
За добу 10 грудня росіяни завдали 3 ракетних та 17 авіаційних ударів по Україні
08:05
Ексклюзив
Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін
Путін знає, що не зможе виграти війну проти НАТО, - військовий експерт Грант
08:00
OPINION
Михайло Басараб
Мінські домовленості не пропхали, бо воно не залазить
07:56
Результати нічної атаки РФ на Нікополь
Шість обстрілів за ніч: росіяни атакували Нікопольщину "градами" та артилерією
07:35
ЗСУ
ЗСУ уразили 3 пункти управління окупантів та відбили атаки в районах 11 міст і сіл
07:21
росія мобілізація орки окупанти
На Луганщині війська РФ проводять примусову мобілізацію та обшукують заклади освіти на наявність українських книжок
07:00
Маріуполь
Окупанти в Маріуполі не розпочали опалювальний сезон, комунальні служби не працюють, - мер
06:45
Вантажівки, які використовувалися як барикади, видно на дорозі поблизу села Рударе, північне Косово, субота, 10 грудня
Серби заблокували дороги в Косово на тлі можливої етнічної ворожнечі
02:32
окупанти орки
На окупованих територіях поліцаї штрафують за авто з українськими номерами, - Центр національного спротиву
01:34
Майкон, "Шахтар"
Бразильський футболіст "Шахтаря" відмовився повертатись в Україну
01:26
Денис Пушилін
На Донеччині гауляйтери передали російській армії всю комунальну техніку
2022, субота
10 грудня
23:40
Ліквідований окупант
ЗСУ ліквідували вчителя православної гімназії, який воював у ПВК Вагнера
23:33
вода
Росія запустила фейк про неякісну воду в Україні
23:18
Збірна Франції, ЧС-2022
ЧС-2022: визначились усі півфіналісти турніру
23:11
Мелітополь, Запорізька область, удар ЗСУ по окупантах, окупанти, вибух
"Вогонь, вода і підсмажена русня": Федоров заявив про вдалий удар ЗСУ по окупантах у Мелітополі
23:04
Оновлено
Ліонель Мессі, збірна Аргентини, ЧС-2022
ЧС-2022: результати всіх матчів чвертьфіналу Сітка плей-офф
23:01
Збірна Франції, ЧС-2022, Олів'є Жиру
Франція перемогла Англію і стала останнім півфіналістом ЧС-2022
22:49
По Ворожбянській громаді з Росії за день прилетіло 72 снаряди
РФ з мінометів і артилерії обстріляла Сумщину. Потрапили по подвір'ї, де проходив похорон
22:28
Володимир Зеленський
На Одещині понад 1,5 млн людей залишаються без світла, - Зеленський
21:46
Ексклюзив
Глен Грант
Якщо це буде затяжна війна, то Україна повинна підготувати наступних людей, які відправляться на передову, - полковник Грант
20:52
Ексклюзив
Путін
"Путін хоче власну політичну порнографію перенести в реальність", - Портников
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV