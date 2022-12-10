Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Росія розуміє ймовірність того, що полум’я цієї війни перекинеться на неї. Я не впевнений на 100%, що ракетні атаки матимуть оперативний ефект на полі бою. Стратегічно - так, і, можливо, це почне налаштовувати більше людей проти Путіна, а до нього нарешті дійде, що він програє. В оперативному плані існує реальна проблема, якщо Путін вирішить відкрити більше фронтів, тому що у нього дуже великий людський ресурс у порівнянні з Україною, і якщо він таки відкриє фронт у Білорусі, то це поглине більше українських ресурсів, більше українських людей, українських солдатів у бою, що для нас погано. Тому, важливо, щоб якнайшвидше відновилися контратаки для того, аби відкинути російські сили назад", - підкреслив полковник запасу.



Глен Грант зауважив, що російські військові зараз дуже слабкі, а їхній моральний дух майже на нулі, тому по них треба завдавати ударів зараз.



"Здійснюючи масовані атаки на Україну, вони виграють для себе час, щоб обдумати свої подальші дії, і це недобре для нас. Росію треба "поставити на задні лапи", щоб їхній центр ваги змістився назад і вони почали відступати, не відаючи, що буде далі. Саме тому, дуже важливо координувати авіаудари з наземними атаками, бо саме це спантеличує їх і вони не розуміють, чого чекати далі. Централізація артилерії та централізація стратегічної війни повинна бути цілком і повністю пов'язана з битвами на передовій, інакше належного результату не буде. У цьому відношенні має бути сильніша координація, а не просто завдавання ударів по спокусливих цілях, тільки тому, що вони манять. Слід намагатися зробити щось таке, що відкриє лінію фронту для бойових командирів. Це має бути пріоритетом на цей момент, тому що ми повинні почати рухатися вперед. Якщо буде затримка протягом зими, це буде на користь Росії, тому що вона матиме час провести більшу мобілізацію, більше тренувань і підвищити якість противника. А ми не можемо цього їм дозволити. Вони повинні продовжувати відходити, а ще краще, щоб вони втікали. Це наша головна задача, а не те, що ми робимо на цей час", - пояснив Грант.

8 грудня, аналітики ISW зазначили, що президент РФ Володимир Путін готує населення до затяжної, виснажливої війни з Україною, яка, як і раніше, спрямована на завоювання додаткових територій

10 грудня авіаційний експерт Богдан Долінце зазначив, що РФ доведеться відтягнути ППО від кордонів з Україною, щоб посилити свою оборону тилових військових об'єктів

Також Інститут вивчення війни інформував, що Путін намагається зберегти образ лідера, який усвідомлює всі проблеми, однак він не несе відповідальності за їхнє вирішення

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