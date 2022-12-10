Про це інформував Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають: президент РФ відіграє роль "арбітра правди", аби контролювати популярність мілітарних блогерів, одночасно звертаючись до них із критикою російських безпекових органів.

"Путін, ймовірно, намагається зберегти позицію, яку він намагався займати протягом свого правління: президент усвідомлює всі російські проблеми, але не несе за них безпосередньої відповідальності. Путін давно назвав російське МО "цапом відбувайла" за свої невдачі, але квазіофіційна спільнота мілітарних блогерів може становити загрозу для його удаваного ігнорування проблем. Путін залишається в скрутному становищі, в якому він покладається на підтримку націоналістичної спільноти, щоб згуртувати підтримку для своєї війни в Україні",- мовиться у звіті Інституту.

Нагадаємо: у четвер, 8 грудня, аналітики ISW зазначили, що президент РФ Володимир Путін готує населення до затяжної, виснажливої війни з Україною, яка, як і раніше, спрямована на завоювання додаткових територій.

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