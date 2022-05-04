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Замахи на життя певних осіб і тероризм: парламент Білорусі схвалив запровадження смертної кари у низці випадків

4 травня, 2022 середа
18:44
Світ Лукашенко

Члени Ради Республіки Білорусь ухвалили законопроєкт про зміну Кримінального кодексу, який "коригує" випадки застосування смертної кари у якості покарання за скоєні злочини

Про це повідомляє hromadske з посиланням на білоруське видання Белта.

Члени Ради Республіки Білорусь ухвалили законопроєкт про зміну Кримінального кодексу. Таким чином уряд Білорусі планує "коригувати" випадки застосування смертної кари.

Законопроєкт передбачає, що до смертної кари можна засудити за наступне:

  • замах на скоєння вбивства представника іноземної держави або міжнародної організації з метою провокації міжнародних ускладнень чи війни;
  • замах на скоєння акту міжнародного тероризму або акту тероризму із застосуванням об'єктів атомної енергії, з використанням радіоактивних речовин або ядерних матеріалів, хімічних або біологічних речовин;
  • замах на вбивство державного або громадського діяча у зв'язку з його державною або громадською діяльністю з метою впливу на прийняття рішень органами влади, залякування населення, дестабілізації громадського порядку.

Крім того, голова постійної комісії Ради Республіки із законодавства та державного будівництва Сергій Сівець прокоментував нововведення та заявив, що такі правки "пропорційні наявній загрозі громадській безпеці".
Крім того, на його думку поправки "відповідають криміногенній обстановці, що складається".

Також за словами Сівця, певні "закордонні агресивно налаштовані й вороже-політизовані до Білорусі актори" хочуть розхитати внутрішню ситуацію в країні. 
Він стверджує, що з цією метою останні вербують "деструктивно налаштовані сили, готові за винагороду вчиняти кримінальні діяння, що тягнуть з високим ступенем ймовірності значні людські жертви".

На думку Сівця, актуальність законопроєкту "не викликає сумніву".
 

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2022, середа
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