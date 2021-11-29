"Чому б і ні", - Агент Ярмоленка заінтригував фанатів інформацією про трансфер українця в нову команду Шевченка

Про це Шаблій повідомив у програмі Yellow, яка виходить на телеканалі "Футбол 1/2/3".



Вадим Шаблій відзначив, що наразі інформація про інтерес "Дженоа" до Ярмоленка - це чутки, але варіант з чемпіонатом Італії для українця цілком реальний.



"Наразі це чутки, ніхто не зв'язувався ні з клубом, ні з нами. У чемпіонаті Італії Андрій 3-4 роки зможе тримати свій рівень, із Шевченком він давно знайомий, знає його вимоги. Чому б і ні? Звісно, ним цікавляться багато клубів. З боку "Вест Гема" нічого немає, у нього контракт до літа. Ми чекаємо на розвиток подій, інтересу до нього багато", – сказав агент Ярмоленка Вадим Шаблій.



У цьому сезоні на рахунку Андрія Ярмоленка лише 467 хвилин гри за основний склад "Вест Гема" у всіх турнірах. 32-річний українець забив один гол і віддав один асист.



Контракт Ярмоленка з "Вест Гемом" чинний до кінця цього сезону.

Нагадаємо, 7 листопада Андрій Шевченко очолив італійський футбольний клуб "Дженоа".

28 листопада у 14-му турі чемпіонату Італії з футболу "Дженоа", яку тренує Андрій Шевченко, зіграла внічию проти "Удінезе".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb