1. Перше і головне: Росія повністю лягає під Китай. Все, міфу про "величну державу", "відродження імперії" кінець. Культурно це формулюється як "молодший партнер". Для зовнішніх спостерігачів Росія тепер замість "бензоколонки Заходу" - "китайська дешева бензоколонка". Ну і для частини самих росіян (тих, що ще спроможні якось оцінювати ситуацію) це коротка приречена фраза: "Все, нас продали в рабство".

2. Росія не просто формально погодилась, але фактично прийняла роль "молодшого партнера"/ проблемної тимчасової власності Китаю: РФ погодилась на переведення крупних оборудок, в тому числі з іншими державами, в юані.

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3. Не було жодних підсумкових домовленостей, зобов’язань, договорів: тривалі розмірковування Сі про подальший розвиток взаємин аж до співробітництва в космосі – це вода. Не підкріплена жодним документом. І навіть жодної конкретної обіцянки не було публічно зроблено – "товариш Сі щиро пообіцяв обіцяти й далі". Тобто, для загалу виглядає, що Путін здав Росію Китаю ні за що, як Манхеттен.

4. Отже, були якісь кулуарні особисті домовленості: не для Росії, а особисто для Путіна. І за це з Путіна витиснули по-максимуму. Ступінь його розчарування видно з обличчя, він і не приховує свого настрою.

Були якісь кулуарні особисті домовленості: не для Росії, а особисто для Путіна. І за це з Путіна витиснули по-максимуму. Ступінь його розчарування видно з обличчя, він і не приховує свого настрою

5. Щодо війни висновки можна робити хіба з відсутності заяв, крім схвалення Путіним мирного плану Сі (де перший пункт: повага до суверенітету й територіальної цілісності України – що одразу означає деокупацію як основу мирних домовленостей; і ще раз: Путін це публічно похвалив!). Схоже на те, що Сі таки переламав Путіна, би той найближчим часом ішов на мирні переговори з умовою мінімум відходив на позиції 24.02.22 (можливо, не чекаючи масованого контрнаступу ЗСУ – сьогоднішня історія з залишенням Нової Каховки може бути якраз з цієї серії). Бо загалом війна, яка виснажує Росію і відвертає США, Китаю вигідна, але вигоди вичерпуються, час закруглятись. Сі витисне рештки вигод для Китаю за час, поки Путін закриватиме питання війни через комплексні непрості переговори.

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Це все виглядало як гучно розрекламоване Кремлем тотальне приниження Росії та Путіна. А якраз китайська преса не позначила візит "державним" (а лише звичайним, пересічним, без очікування якихось серйозних результатів) – так він і минув. Путін не отримав нічого, крім розпоряджень завершувати цю ганьбу і підлаштовуватись під вимоги, правила і вигоду Китаю

Загалом це все виглядало як гучно розрекламоване Кремлем тотальне приниження Росії та Путіна. А якраз китайська преса не позначила візит "державним" (а лише звичайним, пересічним, без очікування якихось серйозних результатів) – так він і минув. Путін не отримав нічого, крім розпоряджень завершувати цю ганьбу і підлаштовуватись під вимоги, правила і вигоду Китаю.

Росія, фактично, отримала підлеглий статус щодо держави, котра сама не так щоб була серед головних міжнародних гравців.

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І ще про війну – чому для Сі Путін виглядає безперспективним ідіотом. Для нас і НАТО Путін очевидно ідіот, бо попри всю свою прагматичну поведінку до того все ж вліз у війну з нами, ризикнув напасти. І це стало початком кінця. А для Сі Путін виглядає ідіотом, бо не використав жодного з безлічі шансів тихо вийти з шалено невигідної ситуації із заявою "Росія перемогла" (як Китай і В’єтнам 1979: Китай відповз, обидві сторони для внутрішньої аудиторії заявили про перемогу, Китай перекрив величезні витрати ціною швидкого відступу і правильної агітаційної кампанії для китайців).

Приводів завершити кампанію Путін мав за рік безліч. Можливості вбити в голови росіян версію "Росія перемогла, ми досягли всього, чого хотіли" є й досі. Втрати Росії на економічному, соціальному фронті, в геополітиці астрономічні та довготривалі, якщо не остаточні, назавжди. І при тому Путін продовжує вперто лізти на кактус. Не маючи детального плану і конкретних задач хоча б на наступних років 20.

Сі та Китай в цілому такого зрозуміти не можуть, для них це абсурдно. Тому Путіна вони щиро зневажають як непродуманого невдаху – що й продемонстрували й продовжать демонструвати. А ми ретельно за цим спостерігатимем.

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Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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