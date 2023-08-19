Чому ексочільник Укроборонпрому не поїхав послом у Чехію
Гусєву тепер світить Азербайджан. З точки зору планів людини, яка останні роки працювала з ринками зброї — це тупо крах
Тут Сергій Сидоренко написав статтю про нашу біду з призначенням послів. І, звісно ж, згадав кейс Гусєва. Як ви знаєте, це один з моїх улюблених політичних персонажів. Тому що я написала вагон і візочок статей про Нацагентство Каськіва, але так і не збагнула, чому в жодній кримінальній справі не фігурував Гусєв. Який надалі зробив вдалу карʼєру. Принаймні, з погляду посад, а не досягнень.
Так от, ще до того, як Гусєв пішов з Укроборонпрому, десь за місяць пішли чутки, що він поїде послом у Чехію. Готували агреман. Але чехи сказали: дякуємо, але можна іншого. Відтак Гусєву тепер світить Азербайджан. З точки зору планів людини, яка останні роки працювала з ринками зброї — це тупо крах.
Тому що Чехія — це супер важливий для нас збройний хаб. Тому читайте заяви президента Чехії як Отче наш. Він точно в курсі питання по суті.
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Чехія за різними програмами підтримки уже поставила або готує до постачання протягом 2023 року близько 170 танків типу Т-72, і також – поставила орієнтовно до 100 одиниць БМП-1 різних варіацій, починаючи з квітня 2022 року. І це просто один абзац з новин.
Ми возимо зброю через цю країну і маємо там величезні контракти на виробництво.
А Гусєву світить воююча країна, де вже нічого не знайдеш на складах. Хоча, здається, деякі умєльци продали нам ніким не перевірені склади звідти.
Але головне не Азербайджан і його всеїдність. А те, як наші роднулі за останні роки задовбали чехів своєю боротьбою за контракти, що в них вже аж така реакція пішла, що в послах відмовляють.
А уявляєте, якщо чехи колись розкажуть про наші ігри в пропозиції? І чому заради одного державного "спецімпортера" місяцями не підписувався контракт? Іспанський сором гарантую.
Про авторку. Тетяна Ніколаєнко, журналістка
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