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OPINION

Чому ексочільник Укроборонпрому не поїхав послом у Чехію

Тетяна Ніколаєнко
19 серпня, 2023 субота
08:08
Погляд Тетяна Ніколаєнко

Гусєву тепер світить Азербайджан. З точки зору планів людини, яка останні роки працювала з ринками зброї — це тупо крах

Тут Сергій Сидоренко написав статтю про нашу біду з призначенням послів. І, звісно ж, згадав кейс Гусєва. Як ви знаєте, це один з моїх улюблених політичних персонажів. Тому що я написала вагон і візочок статей про Нацагентство Каськіва, але так і не збагнула, чому в жодній кримінальній справі не фігурував Гусєв. Який надалі зробив вдалу карʼєру. Принаймні, з погляду посад, а не досягнень.

Так от, ще до того, як Гусєв пішов з Укроборонпрому, десь за місяць пішли чутки, що він поїде послом у Чехію. Готували агреман. Але чехи сказали: дякуємо, але можна іншого. Відтак Гусєву тепер світить Азербайджан. З точки зору планів людини, яка останні роки працювала з ринками зброї — це тупо крах.

Тому що Чехія — це супер важливий для нас збройний хаб. Тому читайте заяви президента Чехії як Отче наш. Він точно в курсі питання по суті.

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Чехія за різними програмами підтримки уже поставила або готує до постачання протягом 2023 року близько 170 танків типу Т-72, і також – поставила орієнтовно до 100 одиниць БМП-1 різних варіацій, починаючи з квітня 2022 року. І це просто один абзац з новин.

Ми возимо зброю через цю країну і маємо там величезні контракти на виробництво.

А Гусєву світить воююча країна, де вже нічого не знайдеш на складах. Хоча, здається, деякі умєльци продали нам ніким не перевірені склади звідти.

Але головне не Азербайджан і його всеїдність. А те, як наші роднулі за останні роки задовбали чехів своєю боротьбою за контракти, що в них вже аж така реакція пішла, що в послах відмовляють.

А уявляєте, якщо чехи колись розкажуть про наші ігри в пропозиції? І чому заради одного державного "спецімпортера" місяцями не підписувався контракт? Іспанський сором гарантую.

Джерело

Про авторку. Тетяна Ніколаєнко, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Україна
Чехія
МЗС України
Укроборонпром
зброя для України
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