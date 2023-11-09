Я стверджую, що міністерство ветеранів очолює некомпетентна і шкідлива людина, яка свідомо вичавила з міністерства все продуктивне та ефективне, що там було.

Я стверджую, що міністерство ветеранів не помітило великої війни. Бо ті логіки, політики й послуги, які сяк-так працювали до 24.02, фізично не можуть працювати після цієї дати.

Бо кількість ветеранів збільшилась в рази. Участь у війні вже взяли не менше мільйона чоловіків і жінок, і щодня призивають ще людей. А економіка зруйнована, землі заміновані, і розповіді про "два гектари" і чергу на квартиру, які раніше сприймалися як квиток у бюрократично-корупційну пригоду, зараз сприймаються як злий жарт. Хто збудує мільйон квартир? Хто помножить на мільйон людей два гектари?

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Міністерка Юлія Лапутіна керує – ні, "керує" – міністерством ветеранів майже три роки. Півтора до повномасштабки й півтора під час. Міністерство не може похизуватися нічим. А це ключове міністерство для повоєнного життя, і для нинішнього теж. Воно надважливе для перемоги.

Чому? Тому що якщо людина знає, що після війни у неї все буде ок, то вона легше мобілізується і краще воює. А якщо бачить у перспективі лише туман – то навпаки.

І тому що мільйон ветеранів це або розв'язання проблем держави – робочі руки, майбутні підприємці, еліта – або катастрофа, біда, протестна група з навичками бою. Ви вже вибачайте, що кажу як є, але ви й самі про це думали.

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Міністерство не має ініціативи. Воно не має напрацювань. Воно нікчемне.

У США у міністерства ветеранів є ніде не прописана, але зрозуміла мета. Ветеран після служби має якнайшвидше забути, що він ветеран, і згадувати про це тільки на свята. Колишній боєць має сприймати себе як батько чи мати, як чоловік, як бізнесмен чи працівник заводу, як вболівальник бейсбольної команди чи спортсмен, але не як ветеран. Тому що це і є найвищий ступінь соціалізації після війни. Тому що це означає, що ти повністю повернувся у суспільство.

У нас ти згадуватимеш що ти ветеран щоразу, як намагатимешся не впасти, показуючи посвідчення УБД водію маршрутки, стоячи на милицях між натовпу.

Це провал. Це провал з катастрофічними наслідками, які ще не пізно виправити.

І громадська рада при міністерстві ветеранів, яка складається з максимально різних людей, дійшла згоди та висловилась максимально чітко. Я підтримую їхню заяву на 1000%.

Міністерка Юлія Лапутіна має бути з ганьбою звільнена з посади.

Джерело

Про автора. Юрій Гудименко, військовослужбовець, голова ГО "Українське об’єднання "Мрія", та експерт Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України по роботі з поневоленими народами РФ

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