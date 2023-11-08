За цей рік я зробив операцій більше, ніж за всі попередні роки разом взяті. І до кінця року залишається ще дві. Найближча в листопаді. Це не вік дає себе знати. Ні. Це наслідки війни. А я не найбільше постраждав. Але таких, як я, багато. Дуже багато. І коли ви очікуєте, що після війни ветерани прийдуть наводити лад в країні, то повірте, що багатьом з них буде не до цього.

Вони будуть розв'язувати свої проблеми, наводити лад у своєму житті, відновлювати сімейні стосунки, займатися своїм здоров'ям, позбавлятися від внутрішнього вигорання та адаптуватися до цивільного життя.

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І це я ще згадав головну проблему, з якою зіткнеться переважна більшість ветеранів, як ПТСР – посттравматичний синдром. Враховуючи, що в Україні не побудовано такої масштабної системи допомоги військовим, як у США чи Ізраїлі, то реабілітація буде не простою і ляже на плечі самих ветеранів. А ще й саму проблему не всі ветерани захочуть визнати. Це дуже не просто визнати, що з твоєю психікою не все гаразд і зайнятися розв'язанням проблем. Але це все у нас попереду. І не скоро. До Перемоги ще...

Тому позбавляйтесь своїх ілюзій. І готуйтесь виправляти ситуацію. Після війни якась частина військових піде у політику. Але вона буде не дуже великою, і серед них буде немало тих, хто вас розчарує. Не всі люди в пікселі, які вміють красиво говорити чи писати, є лицарями у блискучих обладунках і не всі вміють від слів переходити до справ, або навпаки йдуть в політику вирішувати свої особисті інтереси. Доведено на практиці багато разів від Надії Савченко і до...

Тож дива не буде. Чим швидше суспільство зрозуміє це — тим краще для всіх нас. А я поки готуюсь до операції. До речі, я після неї випаду на деякий час з інформаційного простору і після відновлення повернуся. Це життя.

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Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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