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OPINION

Чому росіяни усунули головного дипломата Білорусі

Вадим Денисенко
28 листопада, 2022 понедiлок
08:06
Погляд Вадим Денисенко

Про смерть міністра закордонних справ РБ й можливий держпереворот

Про смерть міністра закордонних справ Білорусі й можливий держпереворот.

Поки росіяни тільки лякають Лукашенка. Але зняти його зараз таїть високу імовірність втрати контрольованості головного сателіта. Тому, думаю, на це вони не підуть. А якщо й підуть, торзі страшними ризиками для себе, фінансовими в тому числі.

Поки росіяни тільки лякають Лукашенка

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Але якщо протягом короткого проміжку часу не змусити Луку до вступу в війну, за місяць він буде петляти, як і раніше. Одним словом, у росіян вікно можливостей до місяця.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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