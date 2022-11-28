Чому росіяни усунули головного дипломата Білорусі
Про смерть міністра закордонних справ РБ й можливий держпереворот
Про смерть міністра закордонних справ Білорусі й можливий держпереворот.
Поки росіяни тільки лякають Лукашенка. Але зняти його зараз таїть високу імовірність втрати контрольованості головного сателіта. Тому, думаю, на це вони не підуть. А якщо й підуть, торзі страшними ризиками для себе, фінансовими в тому числі.
Поки росіяни тільки лякають Лукашенка
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Але якщо протягом короткого проміжку часу не змусити Луку до вступу в війну, за місяць він буде петляти, як і раніше. Одним словом, у росіян вікно можливостей до місяця.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
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