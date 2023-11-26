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OPINION

Чому Тишлеку все сходить з рук

Юрій Бутусов
26 листопада, 2023 неділя
14:07
Погляд Юрій Бутусов

Місяць минув з гучного розслідування Бігус.інфо про заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека

Один з вищих керівників правоохоронних органів України проживав у будинку кримінального ватажка, користувався машиною, оформленою на фірму кримінального ватажка, та приховав, що його дружина є громадянкою Росії та має там щільні зв‘язки.

Здавалось, Тишлек має бути негайно звільнений з посади, притягнутий до відповідальності, а також мають відповідати ті, хто провалив спеціальну перевірку та допустив пов'язану з криміналом людину на таку високу посаду.

Але Тишлеку усе зійшло з рук, його бояться чіпати інші правоохоронці. Він відсторонений наказом міністра МВС від виконання обов’язків, але, за даними джерел Цензор.Нет, все це проста показуха.

Тишлек досі не звільнений з Нацполіції.

Службове розслідування щодо Тишлека ніяких висновків не зробило за цілий місяць роботи.

Але найцинічніше, що Тишлек продовжує працювати у своєму кабінеті, ходить на службу та фактично контролює ті самі сфери, які дуже привабливі для мафії. Зокрема, це питання обігу наркотиків, яким тісно опікується угруповання "Хімпром".

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Таким чином, журналісти зробили усю роботу замість державних контрольних органів, але держава досі нічого не зробила, щоб виконати свої обов’язки, звільнити та покарати високопосадовця.

Така повна пасивність влади показує, що Тишлека "дахує" Офіс президента й та сама мафія, боротись з якою Тишлек мав би за своєю посадою, але замість того став з мафією співмешкати.

Без сумніву, призначання та збереження Тишлека на посаді після такого суперскандалу — спільне рішення Зеленського, Єрмака та Татарова.

І може скластися враження, що роблять вони це не за просто так, а тому, що мафіозні гроші йдуть у кишеню не тільки деяким керівникам Нацполіції, але й вищому керівництву Слуг народу.

Оскільки Зеленський боїться відповідати на неузгоджені питання українських журналістів, і навіть злякався зустрітись зі мною на пресконференції під час війни, маю сподівання, що хтось з іноземних журналістів зможе запитати голову держави, чому він тримає на найвищих посадах у поліції одіозних людей, і чому не коментує публічно цю ганебну історію.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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