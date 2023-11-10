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OPINION

Чому влада ховає скандал довкола призначення Тишлека

Юрій Бутусов
10 листопада, 2023 п'ятниця
10:01
Погляд Юрій Бутусов

Єрмак та Татаров захищають від звільнення пов'язаного з російською мафією заступника начальника Нацполіції Тишлека. Зеленський боїться відповідати за ганебне призначення та зволікання зі звільненням

27 жовтня журналісти оприлюднили шокуючі факти — нещодавно призначений заступник начальника Національної поліції Дмитро Тишлек живе на утриманні мафіозі Віталія Нечипоренка на прізвисько "Панда", прямо у домі кримінального ватажка, і їздить на машині мафіозі. Цей мафіозі тісно пов'язаний з російською мафією — з відомим у РФ бандитом на прізвисько "Полузверь".

Я не кажу про інші деталі розслідування. Я просто вражений, що під час війни на одну з найвищих посад у правоохоронних органах, яка затверджується в Офісі президента, особисто головою Офісу Єрмаком та заступником голови Офісу президента Татаровим, призначена людина, зв'язки якого з мафією, у тому числі з російською мафією, згідно з журналістським розслідуванням Бігус.інфо, виглядають очевидними.

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Міністр Клименко заявив, що призначено службове розслідування. Але ніяких спростувань зв'язків Тишлека з "Пандою" нема досі. То що це розслідування робить два тижні?

Очевидно, влада хоче приховати скандал, щоб ця суперскандальна історія забулась.

Що мав би негайно зробити президент Зеленський?

  1. Оголосити, хто узгоджував призначення людини мафії у керівництво правоохоронних органів, весь список, хто його запропонував? Чи спілкувались з Тишлеком перед призначенням Єрмак та Татаров?
  2. Звільнити Тишлека з Нацполіції негайно. Бо під час розслідування він продовжує отримувати зарплату від українських платників податків.
  3. Публічно відповісти, чи є у Нацполіції кримінальні справи, у яких проходить "Панда" та "Полузвєрь", і якщо нема, то хто за це відповідає? А якщо є — то чому у цих справах не проходить Тишлек, який живе в будинку мафіозі?
  4. Оголосити службове розслідування та тимчасово відсторонити від виконання обов'язків міністра внутрішніх справ Клименка — це він безпосередньо підписував призначення, і має відповісти, чому він провалив перевірку, яку доповідь йому зробив підрозділ внутрішньої безпеки?
  5. Оголосити, чи проводилась спецперевірка СБУ при призначенні Тишлека — якщо не проводилась, то за це треба звільняти міністра, якщо проводилась, але не виявила факти, які легко побачили журналісти, — то звільнений має бути начальник підрозділу СБУ, який відповідав за спецперевірку.
  6. Чи є у влади оперативні дані, що "Панда" та "Полузверь" є учасниками кримінального угруповання "Хімпром", і Тишлек був просунутий на високу посаду за сприяння "Хімпрому"?
  7. Чому мафіозі надає будинок та машину заступнику начальника поліції, тобто чинна влада демонстративно зрощується з криміналом, але в тюрму за вигаданою справою саджають полковника Червінського, а бандити спокійно собі живуть та рішають усі питання з офісом президента?

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Президент Зеленський повинен відповідати за ганебні речі, які коять його "смотрящие", бо не можна постійно стояти у позі страуса й удавати, що він не чув про призначення людей мафії на найвищі посади у правоохоронну систему. Це йому будить задавати тепер кожного дня. Бо це плювок в обличчя тим чесним громадянам, які за закон та права в Україні кожного дня віддають життя. Негайно звільняйте Тишлека, починайте діяти!

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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