Чому влада ховає скандал довкола призначення Тишлека
Єрмак та Татаров захищають від звільнення пов'язаного з російською мафією заступника начальника Нацполіції Тишлека. Зеленський боїться відповідати за ганебне призначення та зволікання зі звільненням
27 жовтня журналісти оприлюднили шокуючі факти — нещодавно призначений заступник начальника Національної поліції Дмитро Тишлек живе на утриманні мафіозі Віталія Нечипоренка на прізвисько "Панда", прямо у домі кримінального ватажка, і їздить на машині мафіозі. Цей мафіозі тісно пов'язаний з російською мафією — з відомим у РФ бандитом на прізвисько "Полузверь".
Я не кажу про інші деталі розслідування. Я просто вражений, що під час війни на одну з найвищих посад у правоохоронних органах, яка затверджується в Офісі президента, особисто головою Офісу Єрмаком та заступником голови Офісу президента Татаровим, призначена людина, зв'язки якого з мафією, у тому числі з російською мафією, згідно з журналістським розслідуванням Бігус.інфо, виглядають очевидними.
Читайте також: Де НАБУ?! Ау! Не чує
Міністр Клименко заявив, що призначено службове розслідування. Але ніяких спростувань зв'язків Тишлека з "Пандою" нема досі. То що це розслідування робить два тижні?
Очевидно, влада хоче приховати скандал, щоб ця суперскандальна історія забулась.
Що мав би негайно зробити президент Зеленський?
- Оголосити, хто узгоджував призначення людини мафії у керівництво правоохоронних органів, весь список, хто його запропонував? Чи спілкувались з Тишлеком перед призначенням Єрмак та Татаров?
- Звільнити Тишлека з Нацполіції негайно. Бо під час розслідування він продовжує отримувати зарплату від українських платників податків.
- Публічно відповісти, чи є у Нацполіції кримінальні справи, у яких проходить "Панда" та "Полузвєрь", і якщо нема, то хто за це відповідає? А якщо є — то чому у цих справах не проходить Тишлек, який живе в будинку мафіозі?
- Оголосити службове розслідування та тимчасово відсторонити від виконання обов'язків міністра внутрішніх справ Клименка — це він безпосередньо підписував призначення, і має відповісти, чому він провалив перевірку, яку доповідь йому зробив підрозділ внутрішньої безпеки?
- Оголосити, чи проводилась спецперевірка СБУ при призначенні Тишлека — якщо не проводилась, то за це треба звільняти міністра, якщо проводилась, але не виявила факти, які легко побачили журналісти, — то звільнений має бути начальник підрозділу СБУ, який відповідав за спецперевірку.
- Чи є у влади оперативні дані, що "Панда" та "Полузверь" є учасниками кримінального угруповання "Хімпром", і Тишлек був просунутий на високу посаду за сприяння "Хімпрому"?
- Чому мафіозі надає будинок та машину заступнику начальника поліції, тобто чинна влада демонстративно зрощується з криміналом, але в тюрму за вигаданою справою саджають полковника Червінського, а бандити спокійно собі живуть та рішають усі питання з офісом президента?
Читайте також: Якщо МВС самотужки не може впоратися з "тишлеками", то за це має взятися громадськість
Президент Зеленський повинен відповідати за ганебні речі, які коять його "смотрящие", бо не можна постійно стояти у позі страуса й удавати, що він не чув про призначення людей мафії на найвищі посади у правоохоронну систему. Це йому будить задавати тепер кожного дня. Бо це плювок в обличчя тим чесним громадянам, які за закон та права в Україні кожного дня віддають життя. Негайно звільняйте Тишлека, починайте діяти!
Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.12 Купівля 37.12Продаж 37.67
- EUR Купівля 39.55Продаж 40.43
- Актуальне
- Важливе