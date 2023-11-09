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OPINION

Де НАБУ?! Ау! Не чує

Володимир Цибулько
9 листопада, 2023 четвер
10:07
Погляд Володимир Цибулько

Офіс готується до виборів. Чиновники пилять мільярди та заробляють навіть на собаках. А в НАБУ не помічають, бо НАБУ вже давно "своє"

В ОП почали серйозно готуватися до президентських виборів. Зараз змінять Кабмін, щоб трохи каналізувати негатив суспільства.

Але цього замало. В народу є дуже велика претензія. Корупція хвилює людей ще більше, ніж війна. І це велика проблема для ОП і для президента. Бо одна справа, коли ворог України – РФ, а інша – коли крадуть твої підлеглі.

Що придумали в Офісі!? Максимально вжарити потенційних конкурентів. Корупцію можна знайти у всіх. Хай це будуть політичні вороги, а не своя команда.

От дивіться. Кличко. НАБУ вручила підозру заступнику голови КМДА Оленичу, бо наче порушив якусь там бюрократичну процедуру. Окей. Припустимо, хай буде. Хай доводить свою правоту у вищому антикорсуді. Але! НАБУ чомусь зовсім не помічає кричущі корупційні скандали національного характеру.

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Поясню на прикладах.

Рахункова палата перевірила закупівлі Міноборони та виявила, що чиновники закуповували продукти за космічними цінами. Заробляли по 8 грн на буханці хліба. Заробляли не лише на харчуванні захисників, а й навіть на кормі для собак. Лише в одній з перевірених частин вартість поставлених харчових продуктів для годування однієї собаки була завищена на понад 60 грн.

Де НАБУ?! Ау! Не чує.

Про мільярдний розпил по вертикалі Кіма пишуть "Наші гроші".

"Миколаївська ОДА прямо зараз тендерить 1,05 млрд грн на реконструкцію водогону з завищенням цін будматеріалів у 2-3 рази", - пише видання. Але Кім – красавчик, посміхається і каже "Доброго вечора!".

Де НАБУ?! Ау! Не чує.

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Позолочені куполи Софійського собору відреставрують за 79 мільйонів. Щоб душу радували. Це Мінкульт. Уряд. Шмигаль. Скандал.

Де НАБУ?! Ау! Не чує.

З 22 по 27 жовтня в системі "Прозорро" оприлюднено 75 тисяч повідомлень про закупівлі на 15,17 млрд грн. На ремонти доріг проведено тендери на 3,69 млрд грн. Четверть від усіх закупівель – Велике будівництво! А на ЗСУ? Немає грошей!

Де НАБУ?! Ау! Не чує.

А знаєте чому не чує? "Схеми" та Центр протидії корупції чітко це пояснили:

"Кабмін обрав директором НАБУ людину з нульовим досвідом розслідування корупції та зв’язками із заступником Єрмака", - пише Шабунін.

"Семен Кривонос (очільник НАБУ) – ексочільник Державної інспекції архітектури та містобудування України (інституції, яка, зокрема, видає ліцензії на будівництво). Його призначення на цю посаду два роки тому підтримав особисто Андрій Єрмак", - пишуть в "Схемах".

Тобто вибірковість у діях НАБУ говорить лише про одне: правоохоронці на службі в ОП зараз зайняті не корупцією, а зачисткою політичного поля.

Джерело

Про автора. Володимир Цибулько, політолог

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