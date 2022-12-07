"Чорноморець" і "Рух" зіграли внічию у заключному матчі УПЛ перед зимовою перервою
У перенесеному матчі 14-го туру УПЛ одеський "Чорноморець" зіграв внічию зі львівським "Рухом"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч проходив у Львові та закінчився з рахунком 2:2. За "Чорноморець" дубль оформив Дмитро Юсов. За "Рух" забили Василь Рунич і Ярослав Карабін.
На зимову перерву "Чорноморець" пішов на передостанньому - 15 місці. В одеситів лише 11 набраних балів. "Рух" - 12 позиція - 14 очок.
Чемпіонат України з футболу буде відновлений на початку березня. Базовий день - 4 березня.
Українська Прем'єр-ліга
14-й тур
7 грудня
"Рух" - "Чорноморець" 2:2
Голи: Рунич, 62, 84 - Юсов, 25, 35 (пен.)
- 7 грудня вінгер донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик очолив рейтинг найдорожчих футболістів УПЛ.
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