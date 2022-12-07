"Чорноморець" і "Рух" зіграли внічию у заключному матчі УПЛ перед зимовою перервою

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч проходив у Львові та закінчився з рахунком 2:2. За "Чорноморець" дубль оформив Дмитро Юсов. За "Рух" забили Василь Рунич і Ярослав Карабін.

На зимову перерву "Чорноморець" пішов на передостанньому - 15 місці. В одеситів лише 11 набраних балів. "Рух" - 12 позиція - 14 очок.

Чемпіонат України з футболу буде відновлений на початку березня. Базовий день - 4 березня.

Українська Прем'єр-ліга

14-й тур

7 грудня

"Рух" - "Чорноморець" 2:2

Голи: Рунич, 62, 84 - Юсов, 25, 35 (пен.)

7 грудня вінгер донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик очолив рейтинг найдорожчих футболістів УПЛ.

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