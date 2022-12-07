Transfermarkt склав новий рейтинг найдорожчих футболістів УПЛ
Вінгер донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик очолив рейтинг найдорожчих футболістів УПЛ
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Transfermarkt.
Німецький портал оцінює Михайла Мудрика у 40 млн євро. 21-річний вінгер "Шахтаря" подорожчав на 25 млн і посунув з першого місця лідера "Динамо" Віктора Циганкова (22 млн євро).
Топ-3 закриває центральний захисник "Динамо" Ілля Забарний - 15 млн євро. Лідер оборони "Шахтаря" Микола Матвієнко та голкіпер "гірників" Анатолій Трубін коштують по 11 млн.
У топ-10 також потрапили Георгій Бущан, Артем Довбик, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський і Лассіна Траоре.
Рейтинг найдорожчих футболістів УПЛ:
- 16 листопада лідер донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик заявив, що фінансові запити "гірників" у 100 млн євро є нереалістичними, і ставлять "шлагбаум" для його трансферу в топчемпіонат.
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