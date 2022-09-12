Чотири місяці не були на вулиці: з Бахмута евакуювали маму з трьома дітьми
Поліцейські Бахмута евакуювали дітей, які чотири місяці не бачили вулиці
Про це повідомили в telegram-каналі МВС України.
"Співробітники поліції вивезли з-під вогню багатодітну родину. Через постійні обстріли мама з двома підлітками та немовлям не могла вийти з підвалу", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що через сильні прильоти будинок почав руйнуватись, і мешканці щомиті ризикували опинитися під завалами. Діти не гралися надворі з початку вторгнення РФ і не впізнали свою вулицю, понівечену снарядами.
- 7 вересня ЗСУ відбили наступ росіян у напрямку Соледара та Бахмута.
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