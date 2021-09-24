Чотири області можуть незабаром перейти до "червоної" зони карантину, - Кузін

Про це під час брифінгу заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Еспресо.TV.

"Станом на 24 вересня 9 регіонів демонструють ознаки "помаранчевої" зони. Також чотири регіони можуть перейти в "червоний" рівень в найближчі 2-3 тижні", - наголосив він.

За його словами, до "червоної" зони можуть перейти:

Житомирська область

Луганська область

Львівська область

Харківська область

Так, у "червоній" зоні заборонена робота шкіл і вишів, якщо вакциновано від COVID-19 менше 100% персоналу. Обмеження не поширюється на дитячі садки і початкові класи.

Також буде заборонена робота громадського харчування, крім адресної доставки і замовлень на винос, робота ТРЦ, розважальних закладів, непродовольчих ринків та магазинів і так далі. При цьому на вакцинованих українців ці обмеження не поширюватимуться.



Нагадаємо, 23 вересня в Україні зафіксовано 9058 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 849, медпрацівників – 137).

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