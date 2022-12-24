Про це 24 грудня звітував Офіс генерального прокурора.

Прокурори довели, що четверо військових РФ катували учасників АТО.

Це сталося на початку вересня 2022 року під час окупації смт Борова Ізюмського району.

Двоє найманців ПВК та двоє військовослужбовців 16-ої окремої бригади спеціального призначення ЗС Росії піддавали тортурам українських військових: надягали на руки пластмасові стяжки, на голову - мішки. Після цього їх викрали та утримували в ямі на базі відпочинку. Захисникам не давали їжу та воду.

Зазначається, що після тортур окупанти відпустили потерпілих, у суді вони визнали провину.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав їх винними у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України) та засудив до 11 років позбавлення волі", - резюмували в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, у листопаді повідомлялося, що прокурори оголосили про підозру сержанту 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади міноборони РФ за катування колишніх учасників АТО на Київщині.

На Херсонщині виявили чергове масове поховання вбитих цивільних громадян: на подвір'ї будинку знайшли рештки шістьох людей, перед вбивством їх катували.

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