Про це в етері телемарафону "Єдині новини" повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін.

"У селі Правдино Херсонського району виявлено поховання на подвір’ї приватного будинку, де знайдено останки шістьох осіб зі слідами тортур, вогнепальними пораненнями тощо. Виявлені трупи ексгумовані і направлені на проведення судмедекспертизи", - зазначив Євгеній Єнін.

Він також поінформував, що загалом під час окупації області до моргів транспортували близько 700 тіл, майже 100 з них мають тілесні ушкодження через бойові дії.

"Ще 36 могил знайдено на кладовищі в поселенні геологів в Херсоні. Там масове захоронення, де є й тіла військовослужбовців Збройних Сил, зокрема, й ТрО", - додав представник МЗС.

Перший заступник міністра внутрішніх справ підкреслив, що від перших днів повномасштабного вторгнення росіяни ігнорували норми міжнародного права: "Російські окупанти просто скаженіли. І досить часто чинили насильство проти цивільних, хизуючись цим, висилаючи фото і відео рідним в росію, викладаючи в соцмережі".

Фахівці вилучили вже понад 450 тіл загиблих із місць масових поховань Херсонщини: близько 200 тіл чоловіків, дещо більше тіл жінок, понад 20 тіл військових, семеро дітей і останки 12 осіб, стать, вік і особистість яких неможливо визначити.

"Попередньо встановлено, що серед цих осіб є ті, хто загинув від насильницької смерті: вогнепальних поранень, вибухових травм. Ознаки катувань було виявлено щонайменше у 40 осіб", - наголосив Євгеній Єнін.

Нагадаємо, в деокупованому Ізюмі ексгумовано 436 тіл, більшість з них має ознаки насильницької смерті, а 30 - сліди катувань.

У жовтні ексгумували близько 200 цивільних жителів Лиману, серед яких є діти. Їх хоронили в окремих могилах, військових – у траншеї завдовжки 40 метрів.

У листопаді ВВС повідомило, що поблизу окупованого Маріуполя було вирито понад 1500 нових могил на місці масового поховання.

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