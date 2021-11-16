ЧС-2020: Петраков "відчепив" від заявки збірної України на матч з Боснією і Герцеговиною двох футболістів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Із футболістів, які перебувають у розташуванні збірної України, за рішенням головного тренера Олександра Петракова, до заявки на гру не потрапили захисник Віктор Корнієнко та форвард Данило Сікан.

Заявка збірної України на матч проти Боснії і Герцеговини:

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Тарас Качараба, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Малиновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Олександр Зубков, 12. Андрій П'ятов, 13. Ілля Забарний, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 16. Артем Довбик, 17. Олександр Зінченко, 18. Олександр Тимчик, 19. Денис Гармаш, 20. Віктор Коваленко, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

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За підсумками семи турів групового етапу відбору ЧС-2022, збірна України має 9 очок та займає третє місце у групі D. Конкуренти нашої національної команди у боротьбі за путівку до плей-офф кваліфікації з Фінляндії мають 11 пунктів та йдуть другими.

Франція з 15 балами достроково гарантувала собі першу позицію та путівку до фінальної частини турніру. Боснія і Герцеговина (7 очок) та Казахстан (3) втратили шанси на вихід з групи.

Сьогодні у вирішальному турі Україна зіграє у гостях з Боснією і Герцеговиною, а Фінляндія прийматиме Францію. Українцям потрібно перемагати боснійців та розраховувати, що фіни не переможуть французів, а якщо зіграють внічию, то не заб'ють більше голів, ніж українці - за рівної кількості очок вирішальне значення матиме різниця забитих і пропущених м'ячів та кількість забитих голів. Зараз вона в України 9:8, а у Фінляндії 10:8.

Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Україна - Боснія і Герцеговина. Початок - о 21:45.

Від Європи на ЧС-2022 напряму виходять 10 переможців груп, ще три путівки будуть розіграні в плей-офф серед команд, які фінішують другими, та двома збірними, які отримають це право за рейтингом Ліги націй.

Вони будуть розбиті на три квартети, які зіграють півфінальні та фінальні матчі плей-офф та визначать решту учасників ЧС-2022.

Фінальна частина чемпіонату світу відбуватиметься з 21 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі.

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