ЧС-2022: Букмекери перед чвертьфіналами назвали головного фаворита турніру
Букмекерські контори вважають збірну Бразилії головним претендентом на перемогу в чемпіонаті світу з футболу-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Провідні букмекерські контори перед матчами 1/4 фіналу приймають ставки на перемогу збірної Бразилії з коефіцієнтом 2,75. Бразильці помітно випереджають решту конкурентів. Так на чемпіонство Франції дають 5,00, на перемогу в турнірі Англії та Аргентини - 7,00, Португалії - 7,50.
В успіх решти збірних в Катарі букмекери не вірять - шанси Нідерландів вони оцінють в 15,00, Марокко - 29,00, Хорватії - 33,00.
У чвертьфіналі ЧС-2022 зустрінуться Бразилія - Хорватія, Нідерланди - Аргентина, Марокко - Португалія та Англія - Франція. Матчі відбудуться 9 та 10 грудня.
- 7 грудня стало відомо, що у чвертьфіналі ЧС-2022 зіграють збірні Нідерландів, Аргентини, Хорватії, Бразилії, Англії, Франції, Португалії і Марокко.
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