ЧС-2022: визначились усі чвертьфіналісти. Сітка плей-офф
У чвертьфіналі ЧС-2022 зіграють збірна Нідерландів, Аргентини, Хорватії, Бразилії, Англії, Франції, Португалії і Марокко
Про це повідомляє Еспресо.TV.
ЧС-2022
Чвертьфінал
9 грудня
17:00 Хорватія - Бразилія
21:00 Нідерланди - Аргентина
Сітка плей-офф ЧС-2022:
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5 грудня у 1/8 фіналу у серії післяматчевих пенальті збірна Хорватії здолала Японію. У іншому матчі понеділка збірна Бразилії перемогла Південну Корею - 4:1.
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У вівторок 6 грудня у 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу збірна Марокко несподівано перемогла у серії післяматчевих пенальті Іспанію.
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