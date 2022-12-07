Про це повідомляє Еспресо.TV.

ЧС-2022

Чвертьфінал

9 грудня

17:00 Хорватія - Бразилія

21:00 Нідерланди - Аргентина

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