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Головна Спорт ЧС-2022: визначились усі чвертьфіналісти. Сітка плей-офф

ЧС-2022: визначились усі чвертьфіналісти. Сітка плей-офф

7 грудня, 2022 середа
04:31
Спорт Ліонель Мессі, збірна Аргентини, ЧС-2022

У чвертьфіналі ЧС-2022 зіграють збірна Нідерландів, Аргентини, Хорватії, Бразилії, Англії, Франції, Португалії і Марокко

Про це повідомляє Еспресо.TV.

ЧС-2022

Чвертьфінал

9 грудня

17:00 Хорватія - Бразилія 

21:00 Нідерланди - Аргентина

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футбол
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Португалія
чемпіонат світу-2022
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