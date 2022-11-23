ЧС-2022: Франція втратила через травму ще одного основного футболіста
Захисник збірної Франції Люка Ернандес травмувався у матчі чемпіонату світу-2022 проти Австралії та більше не зіграє на турнірі в Катарі
Про це повідомляє L'Equipe.
Люка Ернандес травмувався на початку стартового матчу збірної Франції на чемпіонаті світу-2022 проти Австралії (4:1) та був замінений на 13-й хвилині. За підсумками обстеження у лівого захисника діагностували розрив передньої хрестоподібної зв’язки правого коліна. Це означає, що футболіст більше не допоможе чинним чемпіонам світу на турнірі.
26-річний Люка Ернадес виступає за німецьку "Баварію", він зіграв за збірну Франції 33 матчі.
Раніше команда Дідьє Дешама втратила через травми Майка Меньяна, Поля Погба, Н'Голо Канте, Преснеля Кімпембе, Крістофера Нкунку та Каріма Бензема.
Наступну гру на ЧС-2022 Франція зіграє 26 листопада проти Данії.
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22 листопада на ЧС-2022 збірна Аргентини програла Саудівській Аравії. Данія зіграла не змогла здолати Туніс. Польща і Мексика зіграли внічию, а Франція розгромила Австралію.
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