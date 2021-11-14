ЧС-2022: Хорватія перемогла Росію та відібрала у неї путівку до Катару
У вирішальному матчі відбіркового турніру чемпіонату світу з футболу збірна Хорватії перемогла вдома Росію та вийшла до фінальної частини турніру
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Спліті Хорватія вийшла вперед на 81-й хвилині, коли гол у власні ворота забив Федір Кудряшов.
Хорватія перемогла Росію 1:0, набрала 23 очка, фінішувала у групі H на першому місці та напряму вийшла на ЧС-2022. Росія з 22 пунктами стала другою та продовжить боротьбу в плей-офф кваліфікації.
Від Європи на ЧС-2022 напряму виходять 10 збірних, ще три путівки будуть розіграні в плей-офф серед команд, які фінішують у своїх групах другими та двома збірними, які отримають це право за рейтингом Ліги націй.
Вони будуть розбиті на три квартети, які зіграють півфінальні та фінальні матчі плей-офф та визначать решту учасників ЧС-2022.
Фінальна частина чемпіонату світу відбуватиметься з 21 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі.
Чемпіонат світу
Відбірковий турнір
10-й тур
Група H
Хорватія - Росія 1:0
Гол: Кудряшов, 81 (авт.)
- Нагадаємо, 13 листопада у відбірковому матчі суперників збірної України по групі D Фінляндія перемогла у гостях Боснію і Герцеговину та позбавила її шансів на вихід на ЧС-2022.
- Також у суботу збірна Франції розгромила Казахстан та вийшла до фінальної частини турніру.
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