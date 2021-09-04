ЧС-2022: Лідер збірної України не потрапив у заявку на матч проти Франції

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Олександр Зінченко не потрапив до заявки на гру з Францією через дискваліфікацію, яку він отримав через "перебір" жовтих карток. З гравців, які перебувають у розташуванні національної команди, проти чинних чемпіонів світу в Києві також не заграє інший півзахисник - Ігор Харатін.

Заявка збірної України на матч із Францією:

1. Денис Бойко, 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сирота, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Малиновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Олександр Зубков, 12. Андрій П'ятов, 13. Ілля Забарний, 14. Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Віктор Корнієнко, 18. Тарас Качараба, 19. Олександр Тимчик, 20. Данило Сікан, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

Матч Україна - Франція відбудеться сьогодні у Києві та розпочнеться о 21:45. Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

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