ЧС-2022: Неймар відреагував на поразку Бразилії від Хорватії
Лідер збірної Бразилії Неймар назвав несправедливою поразку від Хорватії у серії післяматчевих пенальті у чвертьфіналі чемпіонату світу - 2022 з футболу
Про це повідомляє Globo.
"На жаль, ми вилетіли в несправедливій грі. Тепер час виспатися, обійняти близьких, тільки вони можуть зараз подарувати нам позитивні емоції", - сказав Неймар.
Він додав, що казати про те, що цей чемпіонат світу буде останнім в його кар'єрі, зарано.
"Занадто рано казати про це. Кар'єра того чи іншого гравця у збірній закінчується, приходить молодь. Я радий бути частиною команди, пишаюся кожним. На жаль, ми не змогли здобути перемогу, але таке трапляється в житті", - зазначив Неймар.
- 9 грудня у чвертьфіналі ЧС-2022 Хорватія перемогла по пенальті Бразилію, а Аргентина - Нідерланди.
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