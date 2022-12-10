ЧС-2022: Неймар відреагував на поразку Бразилії від Хорватії

Про це повідомляє Globo.

"На жаль, ми вилетіли в несправедливій грі. Тепер час виспатися, обійняти близьких, тільки вони можуть зараз подарувати нам позитивні емоції", - сказав Неймар.

Він додав, що казати про те, що цей чемпіонат світу буде останнім в його кар'єрі, зарано.

"Занадто рано казати про це. Кар'єра того чи іншого гравця у збірній закінчується, приходить молодь. Я радий бути частиною команди, пишаюся кожним. На жаль, ми не змогли здобути перемогу, але таке трапляється в житті", - зазначив Неймар.

9 грудня у чвертьфіналі ЧС-2022 Хорватія перемогла по пенальті Бразилію, а Аргентина - Нідерланди.

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