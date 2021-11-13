ЧС-2022: Петраков опинився перед загрозою звільнення зі збірної України, - ЗМІ
Олександра Петракова буде звільнено з посади головного тренера збірної України у разі невдачі у вирішальному матчі відбору чемпіонату світу-2022 проти Боснії і Герцеговини
Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.
У разі незадовільного результату в матчі проти Боснії і Герцеговини в.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков позбудеться своєї посади.
За інформацією видання, у разі невдачі тренера буде звільнено на засіданні виконкому Української асоціації футболу, яке заплановано на 17 листопада.
Україну в заключному матчі проти боснійців 16 листопада влаштовує лише перемога.
Наразі команда Петракова має 9 очок та займає у групі D третє місце. Українців випереджають Франція (12 пунктів) та Фінляндія (11), які у заключному турі зустрінуться у Гельсінкі. Боснійці з 7 балами йдуть четвертими та більше не мають шансів на вихід з групи. У Казахстану 3 пункти та остання позиція.
- Нагадаємо, 13 листопада у відбірковому матчі суперників збірної України по групі D Фінляндія перемогла у гостях Боснію і Герцеговину та позбавила її шансів на вихід на ЧС-2022.
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