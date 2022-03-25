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ЧС-2022: результати матчів плей-офф кваліфікації

25 березня, 2022 п'ятниця
06:38
Спорт Трофей ЧС-2022

У четвер, 24 березня, були зіграні 4 матчі плей-офф кваліфікації ЧС-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Збірна України свій матч проти Шотландії зіграє влітку і якщо переможе, то за путівку на чемпіонат світу побореться з Уельсом.

29 березня Польща зі Швецією і Португалія у матчі проти Північної Македонії визначать двох учасників ЧС-2022, який пройде у Катарі.

ЧС-2022

Кваліфікація. Плей-офф

25 березня

Уельс - Австрія 2:1

Голи: Бейл, 25, 51 - Забітцер, 64

Росія - Польща 0:3 (Технічна поразка)

Швеція - Чехія 1:0

Гол: Куайсон, 110

Італія - Північна Македонія 0:1

Гол: Трайковскі, 90+2 

Португалія - Туреччина 3:1

Голи: Отавіу, 15, Жота, 42, Нунес, 90+4 - Їлмаз, 65 

  • Нагадаємо, 8 березня матч збірної України проти Шотландії у відборі чемпіонату світу-2022 перенесли на червень

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