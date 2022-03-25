ЧС-2022: результати матчів плей-офф кваліфікації
У четвер, 24 березня, були зіграні 4 матчі плей-офф кваліфікації ЧС-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Збірна України свій матч проти Шотландії зіграє влітку і якщо переможе, то за путівку на чемпіонат світу побореться з Уельсом.
29 березня Польща зі Швецією і Португалія у матчі проти Північної Македонії визначать двох учасників ЧС-2022, який пройде у Катарі.
ЧС-2022
Кваліфікація. Плей-офф
25 березня
Уельс - Австрія 2:1
Голи: Бейл, 25, 51 - Забітцер, 64
Росія - Польща 0:3 (Технічна поразка)
Швеція - Чехія 1:0
Гол: Куайсон, 110
Італія - Північна Македонія 0:1
Гол: Трайковскі, 90+2
Португалія - Туреччина 3:1
Голи: Отавіу, 15, Жота, 42, Нунес, 90+4 - Їлмаз, 65
- Нагадаємо, 8 березня матч збірної України проти Шотландії у відборі чемпіонату світу-2022 перенесли на червень.
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