ЧС-2022: результати матчів плей-офф кваліфікації

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Збірна України свій матч проти Шотландії зіграє влітку і якщо переможе, то за путівку на чемпіонат світу побореться з Уельсом.



29 березня Польща зі Швецією і Португалія у матчі проти Північної Македонії визначать двох учасників ЧС-2022, який пройде у Катарі.

ЧС-2022



Кваліфікація. Плей-офф



25 березня



Уельс - Австрія 2:1



Голи: Бейл, 25, 51 - Забітцер, 64

Росія - Польща 0:3 (Технічна поразка)



Швеція - Чехія 1:0



Гол: Куайсон, 110

Італія - Північна Македонія 0:1



Гол: Трайковскі, 90+2



Португалія - Туреччина 3:1



Голи: Отавіу, 15, Жота, 42, Нунес, 90+4 - Їлмаз, 65

Нагадаємо, 8 березня матч збірної України проти Шотландії у відборі чемпіонату світу-2022 перенесли на червень.

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