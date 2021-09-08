ЧС-2022: результати всіх матчів вівторка
Учора, 8 вересня, були зіграні 13 матчів 6-го туру кваліфікації ЧС-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Збірна України з футболу не зіграла у 6-му турі кваліфікації ЧС-2022. У групі C виступають п'ять збірних, тому у кожному турі одна з команд пропускає матч.
Україна після 5-ти матчів набрала 5 очок та займає в групі D друге місце. Франція з 12 пунктами зберегла лідерство, у них 6 зіграних матчів. Фінляндія залишається з 5 балами після 4-х матчів та йде третьою.
У Боснії і Герцеговини та Казахстану по 3 бали. Боснійці провели 4 матчі, а Казахстан - 5.
Збірна України зіграє товариський матч проти Чехії 8 вересня. Зустріч відбудеться в Пльзені на стадіоні "Дусан Арена". Початок о 21:45 за київським часом.
ЧС-2022
Кваліфікація. 6-й тур
7 вересня
Група A
Азербайджан - Португалія 0:3
Голи: Б. Сілва, 26, А. Сілва, 31, Жота, 75
Ірландія - Сербія 1:1
Голи: Міленковіч, 87 (авт.) - Мілінкович-Савіч, 20
Група D
Боснія і Герцеговина - Казахстан 2:2
Голи: П'яніч, 74, Менало, 86 - Куат, 52, Зайнутдінов, 90+5
Франція - Фінляндія 2:0
Голи: Грізманн, 25, 54
Група F
Данія - Ізраїль 5:0
Голи: Поульсен, 28, К'єр, 31, Сков Ольсен, 41, Делейні, 58, Корнеліус, 90+1
Фарерські острови - Молдова 2:1
Голи: Ольсен, 68, Ватнсдаль, 71 - Мілінчану, 84
Австрія - Шотландія 0:1
Гол: Дайкс, 30 (пен.)
Група G
Чорногорія - Латвія 0:0
Нідерланди - Туреччина 6:1
Голи: Классен, 1, Депай, 16, 38, 54, Тіл, 80, Мален, 90 - Ундер, 90+2
Норвегія - Гібралтар 5:1
Голи: Торстведт, 23, Холанд, 27, 39, 90+1, Сеплот, 59 - Стайч, 43
Група Н
Росія - Мальта 2:0
Голи: Смолов, 10, Бакаєв, 84 (пен.)
Хорватія - Словенія 3:0
Голи: Лівая, 33, Пашалич, 66, Влашич, 90+4
Словаччина - Кіпр 2:0
Голи: Шранц, 54, Косцелнік, 77
- Нагадаємо, 4 вересня у відбірковому матчі чемпіонату світу-2022 збірна України зіграла у Києві внічию з Францією.
- 7 вересня у 6-му турі відбіркового раунду ЧС-2022 збірна Португалії розгромно перемогла Азербайджан.
- В іншому матчі кваліфікації ЧС-2022 збірна Франції перемогла Фінляндію.
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