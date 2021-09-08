Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт ЧС-2022: результати всіх матчів вівторка

ЧС-2022: результати всіх матчів вівторка

8 вересня, 2021 середа
07:00
Спорт Франція - Фінляндія

Учора, 8 вересня, були зіграні 13 матчів 6-го туру кваліфікації ЧС-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Збірна України з футболу не зіграла у 6-му турі кваліфікації ЧС-2022. У групі C виступають п'ять збірних, тому у кожному турі одна з команд пропускає матч.

Україна після 5-ти матчів набрала 5 очок та займає в групі D друге місце. Франція з 12 пунктами зберегла лідерство, у них 6 зіграних матчів. Фінляндія залишається з 5 балами після 4-х матчів та йде третьою.

У Боснії і Герцеговини та Казахстану по 3 бали. Боснійці провели 4 матчі, а Казахстан - 5. 

Збірна України зіграє товариський матч проти Чехії 8 вересня. Зустріч відбудеться в Пльзені на стадіоні "Дусан Арена". Початок о 21:45 за київським часом.

ЧС-2022

Кваліфікація. 6-й тур

7 вересня

Група A

Азербайджан - Португалія 0:3

Голи: Б. Сілва, 26, А. Сілва, 31, Жота, 75

Ірландія - Сербія 1:1

Голи: Міленковіч, 87 (авт.) - Мілінкович-Савіч, 20

Група D

Боснія і Герцеговина - Казахстан 2:2

Голи: П'яніч, 74, Менало, 86 - Куат, 52, Зайнутдінов, 90+5

Франція - Фінляндія 2:0

Голи: Грізманн, 25, 54
Група F

Данія - Ізраїль 5:0

Голи: Поульсен, 28, К'єр, 31, Сков Ольсен, 41, Делейні, 58, Корнеліус, 90+1

Фарерські острови - Молдова 2:1

Голи: Ольсен, 68, Ватнсдаль, 71 - Мілінчану, 84

Австрія - Шотландія 0:1

Гол: Дайкс, 30 (пен.)
Група G

Чорногорія - Латвія 0:0

Нідерланди - Туреччина 6:1

Голи: Классен, 1, Депай, 16, 38, 54, Тіл, 80, Мален, 90 - Ундер, 90+2

Норвегія - Гібралтар 5:1

Голи: Торстведт, 23, Холанд, 27, 39, 90+1, Сеплот, 59 - Стайч, 43
Група Н

Росія - Мальта 2:0

Голи: Смолов, 10, Бакаєв, 84 (пен.)

Хорватія - Словенія 3:0

Голи: Лівая, 33, Пашалич, 66, Влашич, 90+4

Словаччина - Кіпр 2:0

Голи: Шранц, 54, Косцелнік, 77

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

футбол
результати
кваліфікація
ЧС-2022
Читайте також:
Ентоні Джошуа
7 вересня, 2021 вiвторок
Джошуа здивував своєю фізичною формою перед боєм з Усиком
Віктор Ляшко
6 вересня, 2021 понедiлок
Ляшко: Україна може перейти в "жовту" зону карантину з 13 вересня
Дмитро Разумков
6 вересня, 2021 понедiлок
"Краще жувати, ніж говорити": Разумков про заяву Арестовича щодо перейменування України
Київ
+10
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.64
    Купівля 26.64
    Продаж 26.89
  • EUR
    Купівля 31.49
    Продаж 31.89
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
8 вересня
09:52
Іван Баканов
Фейкові акції протесту, вибори до Держдуми, "Запад-2021": в СБУ назвали загрози в Україні у найближчі місяці
09:42
долар
НБУ зміцнив курс гривні щодо долара та євро
09:28
вакцина
В Україні зробили вже понад 10 млн щеплень проти COVID-19
09:11
Компанія Netflix показала трейлер третього сезону серіалу "Сексуальне виховання"
"Сексуальне виховання": Netflix показав трейлер третього сезону серіалу з Андерсон і Баттерфілдом
08:50
В одному з гуртожитків Умані сталася пожежа
В одному з гуртожитків Умані сталася пожежа, є постраждалі
08:29
коронавірус у світі
За добу в Україні виявили понад 2,7 тис. випадків COVID-19, померло - 60 людей
08:21
ООС
Доба в зоні ООС: окупанти 7 разів порушили тишу, поранений український військовий
08:19
Княжицький
“Вагнергейт”: Поява статті на CNN може означати незадоволення адміністрації США позицією Зеленського, - Княжицький
08:00
Трофей ЧС-2022
ЧС-2022: розклад матчів і трансляцій кваліфікації
07:45
Роман Яремчук
Чехія - Україна: де та коли дивитись останній матч збірної у вересні
07:38
Справа "вагнерівців"
США знали про підготовку спецоперації щодо затримання “вагнерівців”, - CNN
07:15
У Дніпрі чоловік стріляв біля магазину через покупця, який був без маски
07:15
Україна - Франція
ЧС-2022: який вигляд має турнірна таблиця групи України після 6-го туру
07:00
Василь Стус
Костянтин Москалець: Мій Стус
00:29
Еліна Світоліна
Світоліна програла у чвертьфіналі та вилетіла з US Open
2021, вiвторок
7 вересня
23:59
збірна України з волейболу
Україна перемогла Бельгію та вийшла у плей-офф ЧЄ з волейболу
23:40
Антуан Грізманн
Франція перемогла Фінляндію у матчі суперників України на ЧС-2022
23:00
Прапор України
У Маріуполі судитимуть підлітка, який підпалив державний прапор
22:44
Зеленський увів у дію рішення РНБО про запровадження персональних санкцій
22:41
Рефат Чубаров
"Обробляють дуже цілеспрямовано": Чубаров назвав "зізнання" затриманих ФСБ кримських татар наслідком фізичного і психологічного тиску
22:09
Обрати пігулку: Компанія Warner Bros. анонсувала нову "Матрицю" за допомогою 180 тисячі "тизерів"
22:03
На трасі Київ-Чоп зіткнулися три вантажівки: є постраждалі, перекрито ділянку дороги
21:42
суд, вирок
Двох екссуддів з Криму судитимуть за держзраду
21:20
Факундо Феррейра
Ексфорвард "Шахтаря" знайшов несподіваний варіант продовження кар'єри
21:20
Віктор Орбан
6 опозиційних партій Угорщини домовились обрати єдиного кандидата проти Орбана
21:00
молодіжна збірна України
Євро-2023: збірна України перемогла Вірменію
20:59
Зеленський
Зеленський вніс зміни до складу Координаційної ради з протидії COVID-19
20:56
Російський пропагандист Кисельов потрапив до лікарні з коронавірусом
20:49
збірна Португалії
Португалія розгромила Азербайджан у відборі на ЧС-2022
20:44
Bitcoin
Курс Bitcoin впав на 12%, але відновлює позиції
20:41
На в’їзді до Києва зіткнулися вантажівка і мотоцикл, є загиблий
На в’їзді до Києва зіткнулися вантажівка і мотоцикл, є загиблий
20:14
поліція
Смерть мера Кривого Рогу: поліція визначила самогубство основною версією
20:06
Кріштіану Роналду
Роналду провів перше тренування у "Манчестер Юнайтед". Фото
20:06
Людмила Денісова
Денісова: у РФ, окупованому Криму та ОРДЛО незаконно утримують понад 420 українців
19:57
Олена Зеркаль
"Північний потік-2": старший радник з енергобезпеки США відвідає Київ
19:38
Постачали метадон до окупованого Донецька: СБУ ліквідувала канал контрабанди наркотиків
19:24
ВООЗ
ВООЗ: світ вийшов на плато захворюваності на COVID-19
19:14
поліція
Поліція Черкас назвала причину смерті 7-річного хлопчика, який потрапив до реанімації з ознаками насильницьких дій
19:02
Роман Яремчук
Лідер збірної України Яремчук розповів, як облаштувався у "Бенфіці"
19:00
"Талібан" затвердив тимчасовий уряд Афганістану
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV