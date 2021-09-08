ЧС-2022: результати всіх матчів вівторка

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Збірна України з футболу не зіграла у 6-му турі кваліфікації ЧС-2022. У групі C виступають п'ять збірних, тому у кожному турі одна з команд пропускає матч.



Україна після 5-ти матчів набрала 5 очок та займає в групі D друге місце. Франція з 12 пунктами зберегла лідерство, у них 6 зіграних матчів. Фінляндія залишається з 5 балами після 4-х матчів та йде третьою.



У Боснії і Герцеговини та Казахстану по 3 бали. Боснійці провели 4 матчі, а Казахстан - 5.



Збірна України зіграє товариський матч проти Чехії 8 вересня. Зустріч відбудеться в Пльзені на стадіоні "Дусан Арена". Початок о 21:45 за київським часом.



ЧС-2022



Кваліфікація. 6-й тур



7 вересня



Група A



Азербайджан - Португалія 0:3



Голи: Б. Сілва, 26, А. Сілва, 31, Жота, 75



Ірландія - Сербія 1:1



Голи: Міленковіч, 87 (авт.) - Мілінкович-Савіч, 20

Група DП'яніч, 74, Менало, 86 - Куат, 52, Зайнутдінов, 90+5Грізманн, 25, 54Група FПоульсен, 28, К'єр, 31, Сков Ольсен, 41, Делейні, 58, Корнеліус, 90+1Ольсен, 68, Ватнсдаль, 71 - Мілінчану, 84: Дайкс, 30 (пен.)Група GКлассен, 1, Депай, 16, 38, 54, Тіл, 80, Мален, 90 - Ундер, 90+2Торстведт, 23, Холанд, 27, 39, 90+1, Сеплот, 59 - Стайч, 43Група НСмолов, 10, Бакаєв, 84 (пен.)Лівая, 33, Пашалич, 66, Влашич, 90+4Шранц, 54, Косцелнік, 77