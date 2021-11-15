ЧС-2022: розклад матчів і трансляцій понеділка
Сьогодні, 15 листопада будуть зіграні 7 матчів завершального туру кваліфікації ЧС-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
ЧС-2022
Кваліфікація. 10-й тур
15 листопада
Група С
21.45. Північна Ірландія - Італія. Трансляція - "Футбол 2"
21.45. Швейцарія - Болгарія
Група F
21.45. Австрія - Молдова
21.45. Ізраїль - Фарерські острови
21.45. Шотландія - Данія
Група I
21.45. Польща - Угорщина. Трансляція - "Футбол 1"
21.45. Албанія - Андорра
21.45. Сан-Марино - Англія. Трансляція - "Футбол 3"
- Нагадаємо, 13 листопада у відбірковому матчі суперників збірної України по групі D Фінляндія перемогла у гостях Боснію і Герцеговину та позбавила її шансів на вихід на ЧС-2022.
- Також у суботу збірна Франції розгромила Казахстан та вийшла до фінальної частини турніру.
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