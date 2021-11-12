ЧС-2022: розклад матчів і трансляцій п'ятниці
У п'ятницю, 12 листопада, будуть зіграні 8 матчів кваліфікації ЧС-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
ЧС-2022
Кваліфікація. 9-й тур
12 листопада
Група C
21:45 Італія - Швейцарія. Трансляція - "Футбол 2"
21:45 Північна Ірландія - Литва
Група F
19:00 Молдова - Шотландія. Трансляція - "Футбол 2"
21:45 Австрія - Ізраїль
21:45 Данія - Фарерські острови
Група I
21:45 Андорра - Польща. Трансляція - "Футбол 3"
21:45 Англія - Албанія. Трансляція - "Футбол 1"
21:45 Угорщина - Сан-Марино
- 11 листопада у 9-му турі відбору на ЧС-2022 збірна Грузії несподівано перемогла Швецію.
- В іншому матчі збірна Хорватії розгромно перемогла Мальту
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