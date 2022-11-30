ЧС-2022: розклад усіх матчів і трансляцій 30 листопада
У середу, 30 листопада, в 3-му турі групової стадії ЧС-2022 зіграють Австралія - Данія, Туніс - Франція, Польща - Аргентина та Мексика проти Саудівської Аравії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
ЧС-2022
3-й тур
30 листопада
Група D
17:00 Австралія - Данія
17:00 Туніс - Франція
Група C
21:00 Польща - Аргентина
21:00 Саудівська Аравія - Мексика
Прямі трансляції на регіональних телеканалах Суспільного, сайті Суспільне:Спорт та платформі Megogo
- 29 листопада у 3-му турі групового раунду ЧС-2022 збірна Англії розгромно перемогла Уельс, а збірна США виявилась сильнішою за Іран.
- Системи кондиціонування на катарських стадіонах ЧС-2022 повпливали на самопочуття футболістів збірної Бразилії.
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