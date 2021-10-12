ЧС-2022: Що потрібно збірній України для виходу з групи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Перед двома заключними матчами групового раунду проти Боснії і Герцеговини (12 жовтня у Львові та 16 листопада у Зениці) збірна України має 8 очок та займає друге місце в групі D. Боснія і Герцеговина з 6 пунктами - третя. Фінляндія має 5 балів та йде четвертою. У Казахстану - 3 очка. Очолює турнірну таблицю з 12 пунктами Франція.

Команда Олександра Петракова ще зберігає теоретичні шанси на перше місце. Для цього необхідно, аби Україна здобула дві перемоги, а Франція не змогла переграти

Казахстан та Фінляндію.

Якщо фіни виграють свої три матчі проти казахстанців (12 жовтня), боснійців (13 листопада) та французів (16 листопада), а українці також двічі переможуть, у команд буде однакова кількість очок. За регламентом відбору ЧС-2022 перевагу отримає команда, яка матиме кращу різницю забитих та пропущених м'ячів. Якщо вона буде однаковою, кращого визначатимуть за кількість голів і лише потім до уваги візьмуть особисті зустрічі, за якими перевага в нашої національної команди (1:1, 2:1).

Таким чином, дві перемоги над Боснією і Герцеговиною гарантують збірній України вихід із групи, у разі, якщо Фінляндія втратить очки.

Якщо українці наберуть з боснійцями 4 пункти, то випередять їх, але потраплять у залежність від результатів фінів.

Напряму на чемпіонат світу від Європи вийдуть 10 переможців груп. Ще три путівки буде розіграно у раунді плей-офф. Там зіграють 10 збірних, які фінішують у своїх групах другими та дві команди, які отримають це право за підсумками Ліги націй. Збірні будуть розбиті на три групи, переможці яких стануть учасниками чемпіонату світу-2022 у Катарі.

Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Україна - Боснія і Герцеговина.





Нагадаємо, 11 жовтня Олександр Петраков пообіцяв, що збірна України гратиме проти Боснії і Герцеговини лише на перемогу.

12 жовтня Петраков оприлюднив заявку на гру кваліфікації чемпіонату світу-2022 проти Боснії і Герцеговини.

Букмекери назвали збірну України фаворитом матчу проти Боснії і Герцеговини

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