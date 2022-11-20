ЧС-2022: Тренер збірної Франції зробив несподіваний крок після травми Бензема
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам вирішив не викликати нікого до команди на заміну травмованому форварду Каріму Бензема
Про це повідомляє L'Equipe.
За словами тренера, він не доповнюватиме заявку збірної Франції після травми володаря "Золотого м'яча-2022" Каріма Бензема, який не зіграє на чемпіонаті світу в Катарі.
"Чи буду я викликати іншого гравця замість Бензема? Ні", - сказав Дешам.
Таким чином у заявці збірної Франції залишається 25 футболістів замість 26. Французи стартують на чемпіонат світу 22 листопада грою з Австралією. Також у групі D з чинними чемпіонами світу зіграють Данія та Туніс.
Чемпіонат світу в Катарі відбуватиметься з 20 листопада до 18 грудня.
- 19 жовтня стало відомо, що півзахисник збірної Франції Н'Голо Канте пропустить через операцію чотири місяці та не зіграє на чемпіонаті світу-2022.
- 1 листопада з'ясувалося, що півзахисник італійського "Ювентуса" Поль Погба також не виступатиме за Францію на ЧС-2022.
- 20 листопада стало відомо, що Карім Бензема не зіграє на чемпіонаті світу-2022 за збірну Франції.
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