Про це повідомляє L'Equipe.

За словами тренера, він не доповнюватиме заявку збірної Франції після травми володаря "Золотого м'яча-2022" Каріма Бензема, який не зіграє на чемпіонаті світу в Катарі.

"Чи буду я викликати іншого гравця замість Бензема? Ні", - сказав Дешам.

Таким чином у заявці збірної Франції залишається 25 футболістів замість 26. Французи стартують на чемпіонат світу 22 листопада грою з Австралією. Також у групі D з чинними чемпіонами світу зіграють Данія та Туніс.

Чемпіонат світу в Катарі відбуватиметься з 20 листопада до 18 грудня.

19 жовтня стало відомо, що півзахисник збірної Франції Н'Голо Канте пропустить через операцію чотири місяці та не зіграє на чемпіонаті світу-2022.

1 листопада з'ясувалося, що півзахисник італійського "Ювентуса" Поль Погба також не виступатиме за Францію на ЧС-2022.

20 листопада стало відомо, що Карім Бензема не зіграє на чемпіонаті світу-2022 за збірну Франції.

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