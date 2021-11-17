ЧС-2022: Визначилися найкращі бомбардири відбіркового турніру
Найкращими бомбардирами кваліфікації чемпіонату світу з футболу в Європі стали англієць Гаррі Кейн та нідерландець Мемфіс Депай
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Кейн та Депай забили по 12 голів та допомогли збірним Англії та Нідерландів посісти перші місця у своїх групах та напряму вийти до фінальної частини чемпіонату світу-2022 разом з вісьмома іншими європейськими збірними.
Ще три учасники ЧС-2022 від Європи визначаться у березні 2022 року за підсумками плей-офф, в якому візьме участь збірна України.
Там зіграють команди, які посіли другі місця у своїх групах та дві збірні, які здобули це право у Лізі націй. Вперше стикові матчі відбуватимуться у два етапи – півфінальний та фінальний.
Жеребкування плей-офф відбудеться 26 листопада. Збірній України в суперники можуть дістатися Італія, Португалія, Шотландія, Уельс та Швеція.
Півфінали відбудуться 24 та 25 березня, фінали – 28 та 29 березня 2022 року.
- Нагадаємо, 16 листопада збірна України на виїзді перемогла Боснію і Герцеговину та вийшла до плей-офф відбору ЧС-2022.
- Головний тренер збірної України Олександр Петраков заявив, що наша команда переможе будь-якого суперника у стикових матчах та вийде до фінальної частини чемпіонату світу з футболу.
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