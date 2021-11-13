ЧС-2022: Який вигляд має турнірна таблиця в групі збірної України перед вирішальним туром
Перед заключним туром групового раунду кваліфікації чемпіонату світу з футболу, збірна України займає в групі D третє місце та зберігає шанси на вихід у плей-офф
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За підсумками семи турів групового етапу відбору ЧС-2022, збірна України має 9 очок та займає третє місце у групі D. Конкуренти команди Олександра Петракова у боротьбі за путівку до плей-офф кваліфікації з Фінляндії мають 11 пунктів та йдуть другими.
Франція з 15 балами достроково гарантувала собі першу позицію та путівку до фінальної частини турніру.
Боснія і Герцеговина (7 очок) та Казахстан (3) втратили шанси на вихід з групи.
У вирішальному турі, 16 листопада, Україна зіграє у гостях з боснійцями, а Фінляндія прийматиме Францію.
- Нагадаємо, 13 листопада у відбірковому матчі суперників збірної України по групі D Фінляндія перемогла у гостях Боснію і Герцеговину та позбавила її шансів на вихід на ЧС-2022.
- Збірна Франції розгромила Казахстан у грі кваліфікації чемпіонату світу та вийшла до фінальної частини турніру.
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