Чубаров про візит Путіна до Криму: у Севастополі приведені до максимальної готовності всі підрозділи Чорноморського флоту РФ
Рефат Чубаров, голова меджлісу кримськотатарського народу, повідомив, що Путін, якщо це він, прилетів на військовий аеродром "Бельбек", який захищений всіма можливими засобами ЧФ РФ
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Сьогодні приведені до максимальної бойової готовності всі підрозділи Чорноморського флоту РФ, які базуються у самому Севастополі. Недарма Путін, якщо це він, прилетів саме туди, оскільки там розташований військовий аеродром "Бельбек". Відповідно, цей аеродром під захистом всіх можливостей Чорноморського флоту РФ. Бо, як ми побачили в останні роки, Путін маніакально стурбований питанням своєї особистої безпеки. Бачите, він не поїхав у бік Сімферополя, тому що Крим є прифронтовою територією. І лише російський Чорноморський флот і військові кораблі поки що здатні когось там точково захищати", - розказав голова меджлісу кримськотатарського народу.
Проте Рефат Чубаров зазначив, що Україна чекає на далекобійну та високоточну зброю для Збройних Сил України.
- 18 березня Путін прибув до окупованого Криму
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.22
Купівля 38.22Продаж 38.99
-
EUR
Купівля 40.16Продаж 41.11
- Актуальне
- Важливе