Про це він розповів в етері Еспресо.

"Сьогодні приведені до максимальної бойової готовності всі підрозділи Чорноморського флоту РФ, які базуються у самому Севастополі. Недарма Путін, якщо це він, прилетів саме туди, оскільки там розташований військовий аеродром "Бельбек". Відповідно, цей аеродром під захистом всіх можливостей Чорноморського флоту РФ. Бо, як ми побачили в останні роки, Путін маніакально стурбований питанням своєї особистої безпеки. Бачите, він не поїхав у бік Сімферополя, тому що Крим є прифронтовою територією. І лише російський Чорноморський флот і військові кораблі поки що здатні когось там точково захищати", - розказав голова меджлісу кримськотатарського народу.

Проте Рефат Чубаров зазначив, що Україна чекає на далекобійну та високоточну зброю для Збройних Сил України.