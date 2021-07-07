COVID-сертифікат дозволятиме користуватися певними послугами під час локдаунів, - МОЗ

Про це в ефірі "Дом" розповів заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер.



Планується, що всередині країни документ можна буде використовувати під час локдаунів.

"Ми розглядаємо можливість роботи тих бізнесів, у яких є вакцинований персонал або відвідувачі. Це буде вирішувати наш уряд. А сертифікат як технічний інструмент ми зможемо використовувати для того, щоб не закривати підприємства, установи", - наголосив Кучер.

У зв'язку з цим, з'являється стимул вакцинуватися.

"Далі отримати сертифікат і надалі під час локдауну мати доступ до всіх послуг, мати можливість ходити на роботу тощо", - додав заступник міністра.

У додатку "Дія" з’явилися перші сертифікати про вакцинацію від коронавірусу.