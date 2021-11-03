COVID-19 у Києві: за добу в місті зафіксували найбільшу кількість смертей і захворювань від початку пандемії
За минулу добу в Києві померло 69 людей і зафіксовано понад 2 тис. захворювань на коронавірус
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
За час пандемії у Києві на коронавірус захворіло 263 559 людей, померло 6337 і одужало 231 733 осіб.
За минулу добу, 2 листопада, в столиці від коронавірусу померло 69 людей. Попередній антирекорд складав 60 випадків.
Також у Києві найбільша захворюваність серед регіонів України. За добу зафіксовано 2024 нових випадки інфікування коронавірусом. У свою чергу, 1110 осіб - одужало.
За весь час пандемії це максимум смертей та захворювань у столиці.
- Нагадаємо, в Україні за добу, 2 листопада, виявили 23 393 нових випадки COVID-19 (з них 1 406 дітей та 421 медпрацівник).
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.21
Купівля 26.21Продаж 26.43
-
EUR
Купівля 30.26Продаж 30.65
- Актуальне
- Важливе