COVID-19 у Києві: за добу в місті зафіксували найбільшу кількість смертей і захворювань від початку пандемії

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.



За час пандемії у Києві на коронавірус захворіло 263 559 людей, померло 6337 і одужало 231 733 осіб.



За минулу добу, 2 листопада, в столиці від коронавірусу померло 69 людей. Попередній антирекорд складав 60 випадків.



Також у Києві найбільша захворюваність серед регіонів України. За добу зафіксовано 2024 нових випадки інфікування коронавірусом. У свою чергу, 1110 осіб - одужало.



За весь час пандемії це максимум смертей та захворювань у столиці.

Нагадаємо, в Україні за добу, 2 листопада, виявили 23 393 нових випадки COVID-19 (з них 1 406 дітей та 421 медпрацівник).

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