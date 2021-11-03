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COVID-19 у Києві: за добу в місті зафіксували найбільшу кількість смертей і захворювань від початку пандемії

3 листопада, 2021 середа
09:55
Суспільство коронавірус

За минулу добу в Києві померло 69 людей і зафіксовано понад 2 тис. захворювань на коронавірус

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

За час пандемії у Києві на коронавірус захворіло 263 559 людей, померло 6337 і одужало 231 733 осіб.

За минулу добу, 2 листопада, в столиці від коронавірусу померло 69 людей. Попередній антирекорд складав 60 випадків.

Також у Києві найбільша захворюваність серед регіонів України. За добу зафіксовано 2024 нових випадки інфікування коронавірусом. У свою чергу, 1110 осіб - одужало.

За весь час пандемії це максимум смертей та захворювань у столиці.

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