Про це інформує в телеграмі Служба безпеки України.

Завдяки аеророзвідці воїни Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ знищили БМД та МТЛБ.

"Техніка окупантів палає і на півдні! Тож влучно відпрацювали по ним комулятивними зарядами з безпілотника. Як наслідок, ворожа техніка швидко перетворилася на металобрухт", - йдеться в повідомленні.

Військові 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого кілька днів тому звільнили село Чкаловське, що на Харківщині, від російських загарбників.

А воїни-десантники 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України за два дні пройшли більше як 150 км в тилу ворога і дійшли до Осколу. Також нещодавно львівські десантники збили ворожий багатоцільовий винищувач Су-30.

13 вересня, українські військові за дві години знищили безпілотник оперативно-тактичного рівня та два літаки окупантів.

На південному фронті українські захисники знищили одразу дві повітряні цілі РФ: бомбардувальник Су-24М та гелікоптер Мі-8.

14 вересня Анатолій Штефан розповів, що на війні Росії проти України ліквідували командира мотострілецького батальйону 70-го мотострілецького полку РФ підполковника Дмитра Кочеткова.

Залізна бригада Сухопутних військ показала захоплені у Харківській області танк і бронемашину рашистів.

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