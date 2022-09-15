Cпецпризначенці СБУ показали, як з безпілотників знищили ворожу техніку на Херсонщині
Бійці спецпідрозділу СБУ знищили на Херсонщині бойову машину десанту та плавучий бронетранспортер російських окупантів
Про це інформує в телеграмі Служба безпеки України.
Завдяки аеророзвідці воїни Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ знищили БМД та МТЛБ.
"Техніка окупантів палає і на півдні! Тож влучно відпрацювали по ним комулятивними зарядами з безпілотника. Як наслідок, ворожа техніка швидко перетворилася на металобрухт", - йдеться в повідомленні.
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