Трофейна техніка: воїни Залізної бригади показали захоплені на Харківщині танк і бронемашину окупантів
Залізна бригада Сухопутних військ показала захоплені у Харківській області танк і бронемашину рашистів
Про це інформує в фейсбуці пресслужба 3 окремої танкової Залізної бригади.
Армія Росії тікає з Харківщини покидаючи техніку та зброю.
"Під Байраком наші танкісти з батальйону під командуванням офіцера з позивним Алькут серед трофеїв захопили танк та БМП", - розповідають воїни.
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