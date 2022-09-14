Про це інформує в фейсбуці пресслужба 3 окремої танкової Залізної бригади.

Армія Росії тікає з Харківщини покидаючи техніку та зброю.

"Під Байраком наші танкісти з батальйону під командуванням офіцера з позивним Алькут серед трофеїв захопили танк та БМП", - розповідають воїни.

Нагадаємо, окупант розповів СБУ, як їхнє командування тікало на Харківщині

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Російський агресор за добу, 13 вересня, завдав 18 авіаційних ударів по позиціях українських захисників.

Спецпризначенці снайперським пострілом з протитанкового ракетного комплексу знищили ворожу бойову машину піхоти на Херсонщині.

13 вересня, українські військові за дві години знищили безпілотник оперативно-тактичного рівня та два літаки окупантів.

На південному фронті українські захисники знищили одразу дві повітряні цілі РФ: бомбардувальник Су-24М та гелікоптер Мі-8.

14 вересня Анатолій Штефан також повідомив, що на війні РФ проти України ліквідували двох лейтенантів і одного старшого лейтенанта російської армії.

Українські захисники знищили 3 пункти управління окупантів у Херсонській області, зокрема у Херсоні.

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