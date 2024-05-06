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Війна з Росією: хроніка
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За добу Сили оборони відбили 22 ворожі атаки на Авдіївському напрямку та знищили ракету Х-59

6 травня, 2024 понедiлок
19:53
Війна з Росією ЗСУ
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Протягом доби 6 травня на фронті відбулось 87 бойових зіткнень. Українські захисники відбили на Авдіївському напрямку 22 російські атаки й знищили ворожу керовану авіаційну ракету Х-59

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 6 травня.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Ворожі обстріли України

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Олексіївка, Мінакове, Білопілля Сумської області; Золочів Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 9 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки в районах Невського, Серебрянське лісництва на Луганщині та Тернів Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 11 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Роздолівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Андріївка та Дружба Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 22 атаки в районах населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Прогрес, Сокіл та Калинове Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 14 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Антонівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів.

На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив 2 безрезультатні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Також, противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Червоний Маяк та Іванівка Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника, а підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 артилерійському засобу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

  • Протягом минулої доби 5 травня на фронті відбулося 103 бойові зіткнення. Сили оборони відбили 94 атаки ворога на семи напрямках. Найбільше - на Бахмутському.
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