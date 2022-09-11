Ударні дрони СБУ перетворили на металобрухт 70 російських танків
Військові контррозвідники СБУ знищують російську техніку: ударні дрони працюють і на оборону України, і під час контрнаступу
Про це повідомляє СБУ.
"Наші бійці вже перетворили на металобрухт 70 танків різних модифікацій вартістю близько $170 млн. Чекайте продовження, бо ми йдемо далі. Б'ємося разом до повної Перемоги", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, президент України призначив нових керівників СБУ Чернігівщини і Херсонщини
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