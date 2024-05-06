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Укрнафта та АРМА просять дозвіл у Антимонопольного комітету, щоб розпочати управління активами групи "Татнєфть"

6 травня, 2024 понедiлок
19:58
Економіка Укрнафта
Зміст

ПАТ "Укрнафта" спільно з Агентством з розшуку та менеджменту активів звернулись до Антимонопольного комітету України з проханням надати дозвіл на концентрацію, аби повноцінно управляти активами російської групи "Татнєфть"

Про це повідомляє пресслужба Укрнафти.

Відповідно до розпорядження Кабміну "Укрнафті" були передані в управління низка активів групи "Татнєфть", на які накладено арешт у кримінальному провадженні. Йдеться про більш ніж 110 об’єктів різного типу (автозаправні комплекси, нафтобази, інші господарські приміщення), що розміщені на території Полтавської та Харківської областей.
 
"Важливо зазначити, що стан більшості об'єктів є незадовільним, що не дозволяє вести там господарську діяльність з безпечного продажу нафтопродуктів. У зв'язку з проведенням бойових дій на територіях, де знаходяться АЗС та нафтобази "Татнєфть", а також через те, що мережа довгий час не оновлювала обладнання, фактично, частина активів — це просто земельні ділянки, де потрібно буде будувати нові заправки, та зруйновані АЗС, що потребують реконструкції, а то й нового будівництва", - розповіли в Укрнафті.
 
Згідно з повідомленням пресслужби компанії, станом на 6 травня можна констатувати, що з близько 70 АЗС мережі "Татнєфть" можуть працювати приблизно 15. Аналогічна ситуація з непрацюючими нафтобазами.
 
Спеціалісти зазначають про необхідність значних зусиль для відновлення цих АЗС, у зв'язку з чим "Укрнафті" доведеться розглядати кожен випадок окремо, щоб розрахувати необхідний рівень інвестицій та строки їх повернення.
 
Договір управління активами знаходиться на фінальній стадії погодження між АРМА та ПАТ "Укрнафта".

  • Нагадаємо, майно, рахунки та корпоративні права групи компанії "Татнєфть" передали АРМА у червні 2022 року.
  • 17 серпня 2023 року уряд ухвалив рішення про передачу в управління ПАТ "Укрнафта" арештованих активів, які належали російській Татнєфті. Серед них близько 100 АЗС.
Теги:
Україна
Росія
Антимонопольний комітет
нафта
санкції проти Росії
Війна з Росією
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