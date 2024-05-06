Укрнафта та АРМА просять дозвіл у Антимонопольного комітету, щоб розпочати управління активами групи "Татнєфть"

Про це повідомляє пресслужба Укрнафти.

Відповідно до розпорядження Кабміну "Укрнафті" були передані в управління низка активів групи "Татнєфть", на які накладено арешт у кримінальному провадженні. Йдеться про більш ніж 110 об’єктів різного типу (автозаправні комплекси, нафтобази, інші господарські приміщення), що розміщені на території Полтавської та Харківської областей.



"Важливо зазначити, що стан більшості об'єктів є незадовільним, що не дозволяє вести там господарську діяльність з безпечного продажу нафтопродуктів. У зв'язку з проведенням бойових дій на територіях, де знаходяться АЗС та нафтобази "Татнєфть", а також через те, що мережа довгий час не оновлювала обладнання, фактично, частина активів — це просто земельні ділянки, де потрібно буде будувати нові заправки, та зруйновані АЗС, що потребують реконструкції, а то й нового будівництва", - розповіли в Укрнафті.



Згідно з повідомленням пресслужби компанії, станом на 6 травня можна констатувати, що з близько 70 АЗС мережі "Татнєфть" можуть працювати приблизно 15. Аналогічна ситуація з непрацюючими нафтобазами.



Спеціалісти зазначають про необхідність значних зусиль для відновлення цих АЗС, у зв'язку з чим "Укрнафті" доведеться розглядати кожен випадок окремо, щоб розрахувати необхідний рівень інвестицій та строки їх повернення.



Договір управління активами знаходиться на фінальній стадії погодження між АРМА та ПАТ "Укрнафта".