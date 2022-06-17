Про це інформує на сайті Державне бюро розслідувань.

"Активи групи компаній російської "Татнефть" передані Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) для здійснення заходів з управління ними", - йдеться в повідомленні.



31 травня цього року на рухоме та нерухоме майно, рахунки та корпоративні права групи компанії "Татнефть" наклали арешт у межах кримінального провадження, за постачання нафтопродуктів для підрозділів міністерства оборони РФ.



Нині 115 об’єктів нерухомого майна: нафтобази, заправні станції, нежитлові будівлі, земельні ділянки та 118 бензовозів і автомобілів - вже арештували. Лише вартість корпоративних прав та рухомого майна склала близько 400 млн грн.



Досудове розслідування за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України щодо фінансування дій, які вчиняються з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення держвлади, вчинені за змовою, триває.

СБУ ініціювала арешт активів Роснафти в Україні, а також знешкодила ворожу агентуру, яка працювала під прикриттям.

На відновлення 24 тис. км доріг, зруйнованих окупантами, необхідно 900 млрд грн, заплановано витратити заморожені активи РФ.

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