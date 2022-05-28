В Україні заарештували активи Роснафти і виявили колабораціоністів
СБУ ініціювала арешт активів Роснафти в Україні, а також знешкодила ворожу агентуру, яка працювала під прикриттям
Про це інформує в телеграмі Служба безпеки України.
"СБУ заблоковано діяльність енергокомпанії, що входила до російської групи Роснафти. На її грошові активи – 20 млн. грн. – накладено арешт, а дію ліцензії на електропостачання призупинено", – йдеться в повідомленні.
Крім того, на Харківщині викрили групу агентури РФ, яка працювала під прикриттям іншої організації.
У Чернігівській області виявили бойові схрони, які залишили окупанти під час відступу. Все передали для ЗСУ.
На Закарпатті засудили агента спецслужб РФ, який передав в Росію розвіддані про українські війська у Харкові. Зловмисника ув'язнили до 15 років.
На Кіровоградщині СБУ затримала місцевого, який допомагав окупантам під час вторгнення у Бучі. Ще одного колабораціоніста виявили на Луганщині, ним виявився директор Старобільського райцентру зайнятості. Йому повідомили про підозру.
- 12 громадянам України повідомлено про підозру у колабораційній діяльності за співпрацю з російською окупаційною адміністрацією "ЛНР".
- "Генеральному прокурору ЛНР", якого призначили російські окупанти, повідомили про підозру у колабораційній діяльності.
- Нагадаємо, прокуратура заочно повідомила про підозру в держзраді "заступнику" псевдомера Маріуполя
- Шістьом громадянам України повідомили про підозру у колабораційній діяльності.
- Прокуратура проводить розслідування за фактом відмивання незаконно отриманого майна, працівниками приватної банківської установи. Бенефіціарними власниками цього банку є бізнесмени РФ. Спільнику повідомили про підозру.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.75
Купівля 34.75Продаж 35.98
-
EUR
Купівля 36.58Продаж 38.26
- Актуальне
- Важливе