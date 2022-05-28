Про це інформує в телеграмі Служба безпеки України.

"СБУ заблоковано діяльність енергокомпанії, що входила до російської групи Роснафти. На її грошові активи – 20 млн. грн. – накладено арешт, а дію ліцензії на електропостачання призупинено", – йдеться в повідомленні.

Крім того, на Харківщині викрили групу агентури РФ, яка працювала під прикриттям іншої організації.

У Чернігівській області виявили бойові схрони, які залишили окупанти під час відступу. Все передали для ЗСУ.

На Закарпатті засудили агента спецслужб РФ, який передав в Росію розвіддані про українські війська у Харкові. Зловмисника ув'язнили до 15 років.

На Кіровоградщині СБУ затримала місцевого, який допомагав окупантам під час вторгнення у Бучі. Ще одного колабораціоніста виявили на Луганщині, ним виявився директор Старобільського райцентру зайнятості. Йому повідомили про підозру.

12 громадянам України повідомлено про підозру у колабораційній діяльності за співпрацю з російською окупаційною адміністрацією "ЛНР".

"Генеральному прокурору ЛНР", якого призначили російські окупанти, повідомили про підозру у колабораційній діяльності.

Нагадаємо, прокуратура заочно повідомила про підозру в держзраді "заступнику" псевдомера Маріуполя

Шістьом громадянам України повідомили про підозру у колабораційній діяльності.

Прокуратура проводить розслідування за фактом відмивання незаконно отриманого майна, працівниками приватної банківської установи. Бенефіціарними власниками цього банку є бізнесмени РФ. Спільнику повідомили про підозру.

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