Шістьох осіб підозрюють у колабораціонізмі у Старобільську
Шістьом громадянам України повідомили про підозру у колабораційній діяльності
Про це повідомляють на телеграм-каналі Офісу Генерального прокурора
Працівники Луганської обласної прокуратури повідомили про підозру у колабораційній діяльності шістьом громадянам України, а одному з них ще й у порушенні недоторканості житла
За даними слідства, під час вторгнення військ РФ на територію України троє помічників суддів Старобільського райсуду та колишній слідчий прокуратури зайняли посади у так званій "прокуратуре Старобельского района Генпрокуратуры ЛНР".
Також мешканець Луганської області зайняв посаду "в. о. прокурора Старобільського району ЛНР" і незаконно проник до чужого житла. Погрожував насильством і провів обшук. Ще один старобільчанин отримав посаду "працівника Старобільської поліції ЛНР", присягнувши на вірність ворогу.
- Нагадаємо, прокуратура заочно повідомила про підозру в держзраді "заступнику" псевдомера Маріуполя
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