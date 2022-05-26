Шістьох осіб підозрюють у колабораціонізмі у Старобільську

Про це повідомляють на телеграм-каналі Офісу Генерального прокурора

Працівники Луганської обласної прокуратури повідомили про підозру у колабораційній діяльності шістьом громадянам України, а одному з них ще й у порушенні недоторканості житла

За даними слідства, під час вторгнення військ РФ на територію України троє помічників суддів Старобільського райсуду та колишній слідчий прокуратури зайняли посади у так званій "прокуратуре Старобельского района Генпрокуратуры ЛНР".

Також мешканець Луганської області зайняв посаду "в. о. прокурора Старобільського району ЛНР" і незаконно проник до чужого житла. Погрожував насильством і провів обшук. Ще один старобільчанин отримав посаду "працівника Старобільської поліції ЛНР", присягнувши на вірність ворогу.

Нагадаємо, прокуратура заочно повідомила про підозру в держзраді "заступнику" псевдомера Маріуполя

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